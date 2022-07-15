Хочуть знищити нашу освіту. Росіяни вгатили по двох університетах у Миколаєві

Для російських окупантів немає нічого святого. Тому вони продовжують щодня обстрілювати українські міста, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних мешканців.

Зранку 15 липня в Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміло щонайменше 10 потужних вибухів.

Постраждали два найбільші університети міста.

Зараз також дивляться

Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити росію тим, чим вона є насправді — терористом, — наголосив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також він опублікував у своєму Twitter відео вибухів.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022



На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи! — написав міський голова Олександр Сенкевич.

Станом на 9 ранку відомо про двох поранених.

А вчора країну шокував цинічний обстріл Вінниці. Десятки людей загинули, серед них троє маленьких дітей.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!