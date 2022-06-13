Нетиповий курортний сезон в Одесі — як люди шукають альтернативи пляжному відпочинку в Україні

Цьогорічний літній сезон запам’ятається українцям без купання в Чорному морі. Адже в його північній частині розкидано понад 500 російських морських мін.

Одеське узбережжя також повністю заміноване, щоб ворог не зміг провести десантну операцію. Та попри неодноразові попередження місцевої влади та військового командування люди ігнорують заборону.

Так напередодні вдень на одному з пляжів Одещини на очах у дружини, сина і друга від вибуху невідомого предмета загинув 50-річний чоловік.

Та навіть після фатального випадку на пляжах Одеси все ще сотні людей, які намагаються знайти альтернативу морському відпочинку.

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Дехто засмагає на дерев’яних настилах чи бетонних плитах, які не заміновані. Замість купання люди набирають воду з моря за допомогою мотузки та відра та обливаються.

Відпочити можна й на приватних пляжних комплексах біля басейну, втім за це доведеться платити від 200 грн за шезлонги.

В оперативному командуванні Південь кажуть, що нетиповий для Одеси курортний сезон триватиме до перемоги.

Скупатись у Чорному морі можна буде лише тоді, коли загрози для життя відпочивальників більше не буде.

А поки залишаються ризики ракетних ударів з авіації та корабельного угрупування ворога, влада Одещини закликає мешканців регіону та гостей не наражати себе та близьких на небезпеку.

В Одесі група молодих людей об’єдналась, аби допомагати військовим і цивільним, що постраждали від російської агресії. Дивись, як волонтери з Одеси рятують Миколаїв та допомагають ЗСУ.

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