Україна

Створений для нової реальності інформаційного простору — розбір нового закону Про медіа та чи ухвалять його

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 14:30
Новий закон Про медіа: що зміниться та чи приймуть його

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