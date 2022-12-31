Україна

Новий рік зустрінуть вдома! Обмін військовополоненими 31 грудня: кого повернула Україна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 17:42
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