Новий рік зустрінуть вдома! Обмін військовополоненими 31 грудня: кого повернула Україна

Напередодні Нового року, 31 грудня, Росія знову довела, що вона — країна-терорист. Росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні перед святом. Проте ми продовжуємо вірити у дива, і вони збуваються!
Сьогодні, 31 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому в Україну повернулися 140 чоловіків та жінок. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, серед повернутих додому полонених є захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича (батьки й сини, які разом перебували в полоні), а також військові з Бахмутського напрямку.
З полону вдалося повернути 132 чоловіків та вісім жінок, серед них 22 офіцери та 118 сержантів і солдатів:
— Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх, інакше не буде, — наголосив Андрій Єрмак.
Україна повертає навіть своїх чотирилапих захисників!
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про обстріл Семенівки у Чернігівській області.
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