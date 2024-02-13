Екоцид на Харківщині через витік нафтових продуктів: що відомо про влучання в нафтобазу 9 лютого

У ніч проти 13 лютого російські війська атакували Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131. У Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку Харківської області.

На жаль, внаслідок удару РФ по селу Курилівка є загиблі. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік та жінка отримали вибухові травми. Також внаслідок обстрілу Вовчанська загинула 61-річна жінка від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена.

Є й екологічні наслідки ворожої агресії. Атака дронами Shahed 9 лютого по нафтобазі спричинила витік понад 3000 тонн нафтопродуктів. Вони вже потрапили до річки Уди, яка впадає до Сіверського Донця.

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Понад 10 тис. кв. м території було забруднено через витік палива, розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Проводиться збір даних про всіх жертв, руйнування та забруднення ґрунтів та води через атаку російських безпілотників.

— Через те, що була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію, велику ділянку землі й не тільки. За наявною інформацією понад 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі, — сказав Болвінов.

Він додав, що нафтопродукти (бензин та дизель) потрапили у прилеглу річку Немишля. Наразі триває дослідження зразків землі та води харківськими екологами.

Начальник слідчого управління зазначив, що наразі відкрито кримінальну справу щодо порушення правил та звичаїв війни. Водночас поліція розглядає питання щодо реєстрації кримінального провадження за ст. 441 ККУ (екоцид).

Спеціалісти держекоінспекції вже взяли проби води з річки Уди й сказали, що збиратимуть величезну нафтову пляму спеціальними загородженнями. Нафту нейтралізуватимуть також спеціальними сорбентами.

У Харківській ОВА повідомили, що забруднення не потрапили до джерел з питною водою. Поліція перевірить, як на території усієї Харківської області зберігаються нафтопродукти та чи дотримуються техніки безпеки.

Раніше ми розповідали, що у двох громадах на Харківщині оголосили евакуацію. Читай детальніше за посиланням.

Фото: Олег Синєгубов, Pexels

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