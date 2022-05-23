Україна

Перший судовий вирок є! Російського окупанта засудили до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Травня 2022, 19:30
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