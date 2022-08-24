Шість місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути

Так, у це складно повірити, але наше життя змінило рутинний плин саме шість місяців тому. Символічним є те, що півріччя великої війни з Росією припало на наше сакральне свято — День Незалежності.

Війна — це страшно, бо боїшся за життя найдорожчих. Війна — це дорого, бо гинуть тисячі красивих вільних людей. Війна — це сумно, бо пустують стіни дитячих садків та шкіл.

Але війна — це лакмус, який показує готовність народу, що бореться за власне життя, йти до мети “крізь сотні сумнівів”. Для кожного українця вторгнення Росії у 2022 році стало своєрідним випробуванням людського “я”: ми допомагали, ми донатили, ми вивозили, ми співчували, ми ховали, ми перемагали.

Тож до півріччя повномасштабної війни редакція Вікон зібрала важливі цифри для українців, щоб кожен відчув свою причетність до наших воєнних перемог.

Хронологія війни 2022 року: 182 дні опору

24 лютого

03:40 а.m. Перші танки рушили в бік Луганської області.

03:59 а.m. Перше розуміння про початок війни у тих, хто зустрів чотирьох військових РФ на пропускному пункті у Каланчаку.

04:35 а.m. Перші ракети, Сумщина.

04:50 а.m. Російський президент Володимир Путін оголошує початок проведення “спеціальної воєнної операції” на території України з метою “денацифікувати” та “демілітаризувати” Україну. Саме так у Росії називають воєнні злочини на території суверенної держави Україна.

05:00 а.m. Перші ракети по Києву, Львову, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Одесі, Харкові, Миколаєві, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі та ще десятках інших українських міст.

Усі наступні години в українців триватимуть вічно. Вибухи зіллються в один суцільний гул, а тривожні валізки заполонять коридори квартир.

10:40 а.m. “Русскій воєнний карабль…” Острів Зміїний.

До кінця доби росіяни просуваються вглиб північних областей. Ми чуємо багато співчутливих слів, обіцянок, чекаємо на скінчення жаху та ціпеніємо від страху — ми не знаємо, що буде далі.

28 лютого – 1 березня

Маріуполь опиняється у блокаді, росіяни нещадно обстрілюють територію України.

6 березня

Присвоєння звання міст-героїв Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю, Волновасі, а також Ірпеню, Бучі, Миколаєву та Охтирці.

15 березня

Окупація Херсонщини та обласного центру.

18 березня

Починаються бої за Азовсталь, українські бійці полку Азов закликають владу до деблокади Маріуполя.

26 березня

Окупація Славутича.

27–31 березня

Звільнення декількох сіл у Запорізькій області. Звільнення Ірпеня. Звільнення сіл на Харківщині, Херсонщині, Чернігівщині.

1 квітня

Окупація Ізюма.

2 квітня

Відступ російської армії та звільнення населених пунктів Київщини та Чернігівщини: Буча, Мотижин, Ірпінь. Виявлення жахливих воєнних злочинів Росії.

8 квітня

Повне відведення московських військ з території Сумщини, Чернігівщини.

17 квітня – 25 квітня

До кінця квітня ЗСУ звільняють села на Харківщині та Миколаївщині.

8 травня – 26 травня

Росіяни входять в Попасну, Рубіжне, Світлодарськ, Лиман.

У червні ЗСУ втрачають контроль над містами Луганської та Донецької області, натомість просуваються вглиб Харківщини.

16 травня – 17 травня

Бійці Азова виконують наказ верховного командування та виходять з Азовсталі. Захисники потрапляють у полон до росіян: частину з них везуть у російський Новоазовськ, але більшість — до селища Оленівка.

30 червня

Повернення під український контроль… перепрошую, “жест доброї волі” на острові Зміїний.

3 липня

Окупація Лисичанська.

22–23 липня

Україна за посередництва Туреччини й ООН підписала зернові угоди щодо гарантій безпечного вивезення з українських морських портів зерна на експорт. Наступного ранку Одесу розбудили ракетні удари по порту.

2 серпня

Оголошення обов’язкової евакуації з Донеччини.

9 серпня

“Бавовна” у Криму. Росіяни не хочуть виїжджати з Криму, з Алушти. “Так душевна била”… Допоки не пролунали вибухи на аеродромі в Новофедорівці.

12 серпня

ЗСУ завдають чергового потужного удару по Антонівському мосту на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку для підкріплення.

16 серпня

“Мамулєчкі” та решта вже почали “звалювати”. “Бавовна” у Криму 2.0, або вибухи на російських складах з боєприпасами під Саками. Багато росіян покидають тимчасово окупований Кримський півострів через Кримський міст.

22 серпня

Повідомляється про нове ураження Антонівського мосту під Херсоном. У Донецьку вражено базу батальйону “П’ятнашка” так званої армії ДНР.

У серпні ЗСУ щедро битимуть новими Himars по окупаційних військових складах, базах, техніці. Росіяни обстрілюватимуть мирні міста України.

Перемоги української армії у війні з Росією за шість місяців війни

Звісно, нашою найбільшою перемогою буде відновлення своїх державних кордонів зразка 1991 року та видворення ворога з української землі раз і назавжди. Та попри це всім нам важливо помічати й пам’ятати маленькі кроки, якими ми наближаємося до перемоги.

Наші перемоги в цифрах — незліченні. До прикладу, від 24 лютого і до сьогодні українські сили вигнали росіян з близько 20% територій. А втрати особового складу ворога досягли 45 тисяч. За підсумками першого півріччя 2022 року український IT-експорт зріс на 23%.

Системами HIMARS було знищено понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ, а станом на кінець липня повідомляється про 50 знищених російських складів із боєприпасами. Ми втопили три найбільші кораблі ВМС РФ (Василій Биков, Саратов, Москва), знищили одразу десяток військових РФ, коли вгатили по їхній переправі біля Нової Каховки.

Ми об’єднали навколо себе сім найкращих друзів України (США, Велика Британія, Польща, Естонія, Латвія, Литва та Канада), що допомагають нищити ворога. Офіційно оголошували про співпрацю та підписували меморандум про партнерство між нами та виробниками Bayractar. Вони ж нам, до речі, передадуть безкоштовно свої безпілотники тоді, коли Польща зібрала на них $5 млн.

Ми також збирали кошти на безпілотники — назбирали аж 600 млн грн. А ще ми виграли Євробачення-2022, набравши сумарно 631 бал.

На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. А 7 серпня з наших портів таки вийшли у відкрите море три судна із зерном на експорт.

Десятки років боротьби, дев’ять років сподівань — і Україні дають статус кандидата на члени в ЄС. А 9 травня Джо Байден підписав указ про ленд-ліз для України. 29 червня проведено найбільший обмін полоненими у форматі 144 на 144, зокрема, визволено 95 захисників Азовсталі.

А в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов’язань в іноземній валюті. Це не зовсім наша перемога, але це приємний бонус до тієї справи, що зараз ми робимо.

А ще ми нарешті поклали край діяльності проросійських маріонеток в Україні: Анатолій Шарій, Віктор Медведчук, Ілля Ківа та багато інших “чиновників” у так званих ДНР та ЛНР уже отримують на горіхи. Також ми заборонили діяльність ОПЗЖ.

Читати на тему В Україні припнили діяльність ОПЗЖ — які ще проросійські партії під забороною Розповідаємо про заборону партії ОПЗЖ та інших проросійських партій в Україні.

Трагедії: шість місяців війни з Росією

Направду, ми воюємо не просто з військовими Російської Федерації — ми воюємо зі 600-річним злом, яке душило українство з першого дня, щойно завело армію. У російської людини абсолютно не розвинене відчуття емпатії — те, що відрізняє людей від тварин.

Росіяни завжди сіяли зло, а війну в Україні військові РФ змогли перетворити на кількатисячні братські поховання, на кільканадцять сотень згарищ, на тисячі звірячих убивств.

За шість місяців війни Україна втратила від 12 до 29 тисяч мирного населення — за даними українського уряду. Але ця кількість жертв є значно меншою за реальні цифри, оскільки ми не маємо змоги перевірити кожну зниклу особу. До того ж під час окупації міст росіяни масово вбивали населення — лише в районі Бучі загинули 1137 осіб, а в Маріуполі росіяни тільки за три місяці війни вбили 22 тисячі цивільних людей.

Під час авіанальоту на драмтеатр у Маріуполі загинуло не менш як 600 людей.

Щодня від російських ракет страждає Запорізька, Харківська, Миколаївська області. Близькі до катастрофи Донецька та Луганська області — лишень в місті Кремінна було прицільно розстріляно 56 людей похилого віку.

Внаслідок обстрілів Миколаєва в різний час загинуло понад 120 людей, а у Харкові та області — понад тисячу жертв. Невідомо, що відбувається в тимчасово окупованому Херсоні та області: є факти катування та масових вбивств тих, хто не подобається окупантам через проукраїнську позицію.

В результаті підступного обстрілу вокзалу у Краматорську загинуло 59 людей.

загинуло людей. А внаслідок ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці — 21 людина.

— людина. Російські ракети, випущені посеред білого дня по центру Вінниці у липні, вбили 22 людини, серед них — троє дітей.

у липні, вбили людини, серед них — дітей. Черговим злочинним актом терористичної Росії стала трагедія в Оленівці: росіяни вбили понад 50 військовополонених азовців.

З України незаконно депортували до Росії понад 2 млн українців, з них — близько 250 тисяч дітей. За словами колишньої уповноваженої з прав людей, було офіційно зафіксовано понад 400 випадків зґвалтувань українців, але це ті, про які повідомляли жертви чи очевидці. Справжнє число є значно більшим.

Загалом по світу зараз перебуває близько 13 млн українських біженців.

Герої війни: обличчя волонтерів

Нині кожен з нас сміливо може назвати себе волонтером, бо українці з’єдналися у сильне коло допомоги. Ранок тепер починається із донатів на ЗСУ, а купуючи одяг чи продукти, ми шукаємо в інтернеті пункти прийому тієї чи іншої продукції для біженців.

Але ми згадаємо зіркових волонтерів, котрі стали прикладом для багатьох.

Сергій Притула став волонтерити з першого дня війни. За допомогою його фонду українці вже збирали на народний Bayraktar (але зрештою за ці гроші був куплений доступ до мережі супутників ICEYE). Завдяки продажу картин Марії Примаченко фонд купив для наших службовців 15 бусів та одну вантажівку. Придбали волонтери 1030 рацій, відновлювали пошкоджену техніку, купували десятки баггі, сотні дронів та тепловізорів.

Остання новина, яка кинула українців у шок — оренда супутника ICEYE та інформації з них для українських військових, на зібрану українцями сумою 600 млн грн.

Він же, спільно з переможцем Євробачення-2022 Kalush, розіграв призи головного пісенного конкурсу світу та зібрав кошти на БПЛА для армії.

Леся Нікітюк на початку війні допомагала біженцям у себе на Хмельниччині. Вона селила їх та допомагала гуманітарною продукцією. Гуманітаркою займається й зараз.

А ще записує мотиваційні відео для наших військових, звертається до аудиторії у Росії та Білорусі та поширює правду про війну в Україні.

Ада Роговцева допомагала українському фронту ще з 2014 року. Зараз актриса разом зі своєю родиною волонтерить у власному домі: пускає військових помитися, пере та сушить їхній одяг, самотужки готує та передає військовим їжу.

Тарас Тополя нині служить в лавах ЗСУ. Від першого дня повномасштабного вторгнення вступив до ТрО, а коли ситуація на Київському напрямку стабілізувалася, рушив до Харківської області.

Зараз Тополя щодня пише у своїх соціальних мережах про ситуацію на фронті та аналізує загальнополітичну ситуацію в країні й навколо неї.

Барбара Кузьменко — дочка Скрябіна також волонтерить. Так робив би і її батько, впевнені ми.

Зараз дівчина активізувала благодійний фонд імені свого батька. Вона спрямовує матеріальну та гуманітарну допомогу лікарням, дитячим будинкам та військовим фондам.

Героями війни є всі наші військові. Ці ангели боронять українську землю та наші з вами життя — і сапер, котрий вижив попри прогнози лікарів, і Шейх, який покинув бізнес та приїхав до України, і той військовослужбовець, що з важкими пораненнями хоче воювати, і танкісти, що ніколи не втрачають оптимізму.

Ми вкотре згадаємо жінок на війні, які нещадно нищать окупанта, лікарів, які тримають оборону за військовими, і священнослужителів, що вірять в Бога та нашу перемогу.

Героєм зараз став кожен українець, який має в серці Україну.

Дитяча сила та найбільший офлайн-донат

У продовження теми про волонтерство та геройство кожного українця: варто згадати восьмирічного хлопця Сергія, котрий співами зібрав 64 тис. грн та передав їх особисто Сергію Притулі.

Бачити, як на допомогу армії збирають гроші діти, — надто складно для кожної дорослої людини. Коли чуєш саксофон, то згадуєш 13-річного Сінезія, який грав українських пісень прямо на окупаційному блокпості. А грати в шашки тепер хоче кожен, щоб позмагатися із десятирічною Валерією, яка є чемпіонкою світу з шашок.

Наш дім — 603 700 кв. км

Нашою найбільшою, найбажанішою, історичною перемогою буде відновлення українських державних кордонів площею у 603 700 кв. км.

Наша перемога розіллється українськими піснями від Ужгорода до Микільського, а в Одесі та Миколаєві ми зведемо нові пам’ятники українським героям. Перемога української ідентичності буде в наших дітях та внуках, що народяться і виростуть на рідній землі.

Перемога стане черговим доказом того, що Україна — незалежна, вільна держава з історичною базою та сильним фундаментом людського потенціалу на майбутнє. А українці й далі пліч-о-пліч разом крокують до перемоги, бо в єдності наша сила!

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