Україна

Сім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 12:15
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Атака росіян на Одесу дронами-камікадзе Shahed-136: є руйнація припортової зони, загибла людина та хімічні отруєння
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