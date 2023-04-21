Досі шукають єдину дитину! Мешканці Авдіївки ховаються у підвалах від обстрілів: ситуація у місті

Авдіївка залишається одним з епіцентрів найгарячіших бойових зіткнень. Росіяни постійно обстрілюють місто. Влада закликає людей евакуюватися, особливо родини з дітьми, але дехто вперто не хоче цього робити.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію в місті після обстрілів. А також поділився новинами щодо 12-річного хлопчика, якого батьки переховують від евакуації.

Ситуація в Авдіївці 21 квітня 2023: кількість обстрілів

Барабаш повідомив, що вночі були поодинокі прильоти по старій частині міста. Обстрілів центральної частини Авдіївки вночі не було.

Загалом, за добу було менш як 200 обстрілів. Ця кількість значно менша порівно з іншими днями. Ймовірно, через те, що майже добу йшов сильний дощ.

У яких умовах живуть мешканці Авдіївки

Мешканці продовжують потроху виїжджати. В Авдіївці досі залишається одна дитина — 12-річний хлопчик. За словами Барабаша, його все ще шукають.

— Здебільшого люди проживають у підвалах багатоповерхових будинків. У старій частині міста також залишається певна кількість людей. Але там на великій території не таке сильне скупчення людей. Вони намагаються жити у літніх кухнях, напівзруйнованих будинках, у підвалах приватних будинків.

Є підвали, які люди самостійно викопували біля багатоповерхових будинків, — розповів голова Авдіївської МВА.

Він зазначив, що відбувається централізоване підвезення гуманітарної допомоги: продуктів, засобів гігієни, ліків. Воду набирають у свердловинах.

Росія щодня атакує Україну на різних напрямках. У ніч проти 21 квітня окупанти атакували Київ дронами. Читай за посиланням, що відомо.

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Фото: Getty Images