Україна

Щоб не покладати на людей зайвий тягар: Денис Шмигаль про підвищення цін на воду та пальне

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Липня 2023, 14:00
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