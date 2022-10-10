На тлі обстрілів українців попередили про віялові відключення електрики — що ти маєш знати

10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі багатьох українських міст. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що під прицілом були енергообʼєкти Львова, Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Київщини, Хмельниччини, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини.

В Укренерго заявили про можливі перебої з енергоживленням у різних населених пунктах.

— Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень, — підкреслили в енергетичній компанії.

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Мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram про те, що частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

— Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували й споживачам забезпечене водопостачання, — йдеться у повідомленні.

Де немає світла через обстріли

ДСНС України повідомило про відсутнє електропостачання у п’яти областях:

Львівській,

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Тернопільській.

Кирило Тимошенко наголосив, що можливі віялові відключення. Також він закликав 10 жовтня з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе уникнути критичних навантажень на наші електромережі.

Найбільш енерговитратні прилади

Влада України закликала обмежити споживання електроенергії. Прилади, які найбільше її споживають:

електрообігрівачі;

бойлери;

кухонна електроплита;

мікрохвильова піч;

пральна машина;

електрична духова шафа;

електрочайник (кавоварка);

праска;

посудомийна машина;

кондиціонер;

зарядні пристрої;

порохотяг;

комп’ютер;

телевізор.

Якщо маєш змогу, то використай ці прилади у першій половині дня, а ввечері зведи користування ними до мінімуму.

Що таке віялові відключення

Віялові відключення — це відключення споживачів унаслідок спрацювання релейного захисту на мережах обленерго (підстанції, лінії). Цей процес є некерованим і з’являється через аварійні ситуації в енергомережі. Він покликаний не допустити великої аварії по всій системі.

Варто зазначити, що це відключення споживачів не через дефіцит обсягів виробництва електроенергії, а саме через пошкодження.

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