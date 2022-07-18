Від білизни до зимового одягу: вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму

Якщо колись давно жінки могли бачити себе у формі лише у мріях, то тепер це може стати реальністю. У Міністерстві оборони розповіли, що буде створено уніфіковану військову форму.

Цим процесом вже зайнялись два проекти — Олени Зеленської під назвою Безбар’єрність та Arm Women Now від Ірини Никорак.

Наразі ініціативи працюють разом, щоб проаналізувати досвід створення жіночої військової форми в інших країнах та створити такий одяг, що буде комфортно носити захисницям.

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Ірина Никорак стверджує, що першу партію передадуть безоплатно жінкам у ЗСУ вже цього тижня. До неї увійдуть штани, кітелі та навіть тактична білизна, які було розроблено за зразком форми американських військовослужбовиць.

Крім того, Arm Women Now розпочали виробництво футболок, тактичних сорочок, термобілизни та теплого зимового одягу.

Таке виробництво дуже необхідне, оскільки чоловічу форму жінкам часто доводиться перешивати або намагатися пристосувати її вже в польових умовах. Ці незручності можуть принести проблеми як захисниці, так і її побратимам.

Кошти на виробництво жіночої форми волонтери збирали власноруч і вже мають 400 тис. грн, щоб пошити 300 комплектів військової форми для жінок.

Якщо ж форма гарно покаже себе у польових умовах, то Міністерство оборони зможе затвердити єдиний стандарт жіночої військової форми та виділить на неї кошти з бюджету.

А поки наші хлопці та дівчата продовжують боронити країну та звільняти від окупантів українські населені пункти, читай, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях південних регіонів України.

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