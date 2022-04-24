Великдень 2022 в Україні: як під час війни святкували у різних куточках країни

Бажання відчути хоч трохи добра та світла у нашого народу неосяжне. Українці святкують свято Воскресіння Христового попри повітряні тривоги, ворожі обстріли та небезпеки, яких можна чекати від ворога.

Як святкують різні регіони України Великдень 2022?

Київ та область

Великодні служби сьогодні правили у деокупованих містах та селах Київщини, а також у столичних соборах. Людей прийшло чимало. Очевидно, багато хто стежив за службами по телебаченню та через інтернет, як закликала влада.

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Та все ж людям на звільнених територіях дуже хотілося поділяти радість свята, попри всі пережиті біди.

Тим, у кого не було можливості наповнити святкові кошики самостійно, допомагали волонтери: зібрані й крашанки, і паски.

Кияни ж кажуть: прийшли й замість тих, хто прийти не може і моляться за всіх українських воїнів, що боронять Україну від російської орди.

Дніпро

Великодня ніч минула на Дніпропетровщині неспокійно. Російська армія продовжує нищити залізничну й промислову інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. Але ракети влучають у цивільні будинки та автомобілі мирних людей.

У храмах було малолюдно, а святкові кошики освячують із молитвою про одне і те ж: миру та волі Україні і її народу.

Жителі кажуть: згодні із рішенням про продовження комендантської години на свято Великодня. Тож більшість сімей святкує Воскресіння Христове дистанційно, по домівках.

Запоріжжя

Попри свято, у Запорізькій області постраждали 16 населених пунктів від обстрілів росіян. В одному з них вбито трьох чоловіків, що просто працювали на полях. Одному із загиблих було лише 17 років.

Цьогоріч Великдень проходить із небаченими раніше заходами безпеки. Все через побоювання російських провокацій та обстрілів. Правоохоронці на входах до храмів перевіряють у всіх документи та кошики.

Усі запоріжці моляться лиш про одне — щоб Україна перемогла і далі розцвітала.

Львів

У Львові через можливі російські ракетні атаки змінили розклад Великодніх святкувань. Тож жителів закликали пройти до церков або напередодні ввечері, аби встигнути до комендантської години або сьогодні зранку.

На щастя, ніч у Львові пройшла спокійно, хоч і з повітряними тривогами. Це вперше місто святкує Великдень без нічних богослужінь. Цьогоріч кошики можна було святити протягом усього дня, задля уникнення скупчення людей.

Віряни йдуть до храмів із єдиним бажанням, яке об’єднує всю Україну: аби українські воїни вистояли та повернулися додому живими.

Традиційні львівські Гаївки цього року теж не відбуватимуться, натомість — проведуть локальні заходи для вимушених переселенців, що оселилися тут.

Національна поліція у всіх регіонах країни переведена у посилений режим охорони. Через російські пропагандистські поширення про провокації люди бояться масово виходити до церков на богослужіння.

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