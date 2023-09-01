Понад десять прильотів у будівлю! Як в Ірпені відбудовують ліцей, що постраждав під час окупації

Ірпінський ліцей №3, який найбільше постраждав під час окупації, готується відкрити класи! На відновлення руїни потрібні були мільйони, тож у відбудову батьки з педагогами майже не вірили.
Та попри втрати, вчителі і далі вели уроки дистанційно. Учні в інші школи не переходили. Зрештою кошти на відбудову дав UNICEF. Нині ліцей — суцільний будмайданчик.
Семикласниця Діана з мамою прийшли подивитися на відбудову ліцею. Кажуть, щодня нові зміни. Діти пильнують за ремонтом та чекають, коли зможуть сісти за парти.
Хочеться всіх бачити наживо, обійняти, потиснути руку, — каже семикласниця Діана.
Хочеться всіх бачити наживо, обійняти, потиснути руку, — каже семикласниця Діана.
З Ірпеня Діана виїжджала з батьками під бомбами російської авіації у лютому 2022, коли повернулися після звільнення Київщини — увесь район був розбитий, наче у фільмі жахів. В місті було пошкоджено понад 70% інфраструктури, розбиті усі школи та садки.
Найбільш пошкоджений був саме ліцей №3. У школу було понад 10 прильотів, ще 30 — поблизу. Майже усе згоріло, техніки не лишилося, її викрали росіяни. Щоб відновити ліцей, узялися шукати благодійників.
UNICEF виділив на відбудову школи $5 млн. З березня тут працюють будівельники. На сьогодні виконано 95% робіт, кажуть будівельники, тому вже скоро діти зможуть сісти за парти.
Навколо школи викладають доріжки, у спортзалі розписують стіни, у класах збирають та ставлять парти. Меблі також отримали від благодійників. А бібліотекарі розбирають підручники, частина з них нові, частина — вживані. Ними поділилися інші школи, адже власна бібліотека згоріла.
У ліцеї є й укриття. Воно розраховане на 500 дітей, це трохи менше половини школярів. Тому уроки будуть у дві зміни. Відкрити ліцей для дітлахів обіцяють за два тижні.
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