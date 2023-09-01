Україна

Понад десять прильотів у будівлю! Як в Ірпені відбудовують ліцей, що постраждав під час окупації

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 01 Вересня 2023, 22:30

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