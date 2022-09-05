Щоб упіймати та покарати винного — новий застосунок, який фіксує злочини окупантів

Українці знають, що допомогати Збройним Силам можна різними способами: збирати кошти на автівки, донатити у фонди тощо. Допомагати розвідці також можна через новий застосунок для виявлення воєнних злочинців. Про це Вадиму Карп’яку розповів розробник додатку Юрій Гермашев. Читай детальніше та долучайся.

Воєнні злочинці РФ — все про новий застосунок

Новий застосунок Воєнні злочинці РФ допомагає виявляти та каталогізувати російських військових та колаборантів, які скоювали злочини на території України під час війни.

Долучитися до важливої справи може будь-хто. Також ти можеш скористатися інформацією, що міститься в застосунку. Україна потребує даних про російських злочинців, тож, якщо ти маєш їх, поділись.

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Йдеться не лише про військових, а й про колаборантів і зрадників держави.

Будь-який потенційний ворог є об’єктом нашого дослідження й аналітики, — розповідає аналітик та співзасновник ГО Осяжний обрій Юрій Гермашев.

Чим відрізняється від Миротворця

Миротворець — це база даних, а Воєнні злочинці РФ — аналітичний застосунок, за допомогою якого можна досліджувати дані та зрізи інформації про колаборантів, їхню причетність до злочинів тощо.

Цей інструмент допоможе дізнатися все про життя злочинця — хто він, з якого війська, хто його керівник тощо.

Над розробкою проекту працюють троє людей. Нині в базі зафіксовано 17 200 осіб, які вчинили злочини проти України та її народу.

Для роботи використовуються дані Головного управління розвідки. Розробники планують співпрацювати з українськими військовими та розвідниками на основі отриманої інформації.

Раніше ми розповідали, як за допомогою боту єВорог ДБР затримує колаборантів.

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