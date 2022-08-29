Україна

Вперше в історії України бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори – що це означає

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 29 Серпня 2022, 20:30

Більше відео
0:02:40
Обстріл Сарни
Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
У паніці шукають партизанів й посилюють репресії: як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
0:03:35
Харків
Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів
0:03:28
Евакуація на Миколаївщині
Якщо станеться вибух на ЗАЕС. Чи готова Миколаївщина до евакуації
Дивитись більше

Останні відео
0:02:40
Обстріл Сарни

Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
До горя неможливо звикнути: вдова героя Андрія Кизило розповіла про те, яким був її чоловік
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
У паніці шукають партизанів й посилюють репресії: як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
0:03:35
Харків
Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів
0:03:02
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Вперше в історії України бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори – що це означає
0:02:34
Полк Азов оголосив набір добровольців: що треба зробити
Стати частиною легенди може кожен! Полк Азов оголосив набір добровольців
0:03:28
Евакуація на Миколаївщині
Якщо станеться вибух на ЗАЕС. Чи готова Миколаївщина до евакуації
29 серпня День пам'яті захисників України: все про День пам'яті загиблих
Герої не вмирають! Країна відзначає День пам’яті захисників України
0:05:00
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсоні: контрнаступ розпочався
Далі буде! ЗСУ прорвали першу лінію російської оборони на Херсонщині
0:02:16
Обстріл Енергодару
Потужні обстріли України тривають: наслідки вибухів в Енергодарі, Харкові, Сарнах та Оріхові
Більше відео
Харків
Читати далі
Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів
Полк Азов оголосив набір добровольців: що треба зробити
Читати далі
Стати частиною легенди може кожен! Полк Азов оголосив набір добровольців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь