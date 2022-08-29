Вперше в історії України бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори – що це означає

За наказом президента України Володимира Зеленського бригадам територіальної оборони з різних областей України урочисто вручили бойові прапори.

Ці символи уособлюють честь, звитягу, а ще бойові традиції кожного військового підрозділу. Вручення бойових прапорів – це визнання заслуги кожного захисника.

Саме з цим прапором ви будете приймати на службу та проводжати своїх побратимів до небесного полку. Оберігайте його як рідну матір, як нашу Батьківщину, – говорить у промові головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Вперше в історії Збройних сил Україні бойовий прапор, що символізує високе визнання заслуг воїнів, отримали бойові бригади тероборони.

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Серед них і столична 112, якій довелось брати участь у найзапекліших боях під Броварами, Гостомелем, Бучею та Ірпенем.

112 окрема бригада ТрО стала за захист Києва у перші дні повномасштабної війни. Тоді з кількох сотень військовослужбовців та добровольців вона розгорнулася у багатотисячну бригаду.

У результаті оборонці перемогли у битві за столицю, коли окупанти оточили Київську область. Тепер київські тероборонівці ведуть бої на сході України.

Окрім 112 бригади, бойові прапори отримали також підрозділи з Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Українські військові продовжують свої подвиги та вже прорвали ворожу оборону на Херсонському напрямку. Керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк вже підтвердила дану інформацію, тож лишається тільки чекати на оновлення.

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