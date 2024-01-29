Маскуються під диких тварин. Прикордонники розповіли про нові ідеї перетину кордону від ухилянтів

У гідрокостюмах із ластами чи навіть підводними турбінами. Взимку для транзиту використовують швидкоплинні річки, які не замерзають. Чоловіки, які хочуть незаконно перетнути кордон, вигадують нові способи, щоб утекти. Як прикордонники виловлюють утікачів — розповіли в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вигадують нові способи перетину кордону — прикордонники про креативні спроби втікачів

Прикордонники розповідають, утікачі в такий холод пливуть річкою навіть брасом. Прикордонники на Вінниччині чи не щодня затримують нових утікачів. Є і такі, що вночі маскуються під диких тварин.

Прикордонний Могилів-Подільський просто атакують ухилянти від призову. Щоб потрапити до найближчого молдовського містечка ладні кількасот метрів плисти холодною течією.

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Вдягають під звичайний одяг гідрокостюм, підходять до берега Дністра, знімають верхній одяг і намагаються порушити державний кордон, — каже начальник групи інспекторів Дмитро Гатенюк.

Прикордонники з дронів бачать відчайдушні спроби, тому втікати не вдається.

Кримінальної відповідальності за такі втечі поки немає. Порушників відвозять до ТЦК. Штраф невеликий. Прикордонники переконані, спроб порушити кордон було б менше, якби стаття за це була кримінальною.

Раніше ми розповідали, які способи використовують для незаконного виїзду за кордон.

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