Україна

Маскуються під диких тварин. Прикордонники розповіли про нові ідеї перетину кордону від ухилянтів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Січня 2024, 22:00

Більше відео
0:12:36
Ситуація на Авдіївському напрямку: що відбувається та які дії окупантів
Оточити Авдіївку не вдалося, штурм через каналізацію провалився — яка тактика окупантів зараз
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 29 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:03
укриття
Це унікальна історія! Як у столиці відкрили перше розумне укриття
Дивитись більше

Останні відео
0:04:02
Вигадують нові способи перетину кордону — прикордонники про креативні спроби втікачів

Маскуються під диких тварин. Прикордонники розповіли про нові ідеї перетину кордону від ухилянтів
0:03:10
Спортивні протези для військових — данська компанія подарувала свої розробки
Зможуть навіть бігати! У чому особливість спортивних протезів для ветеранів війни
0:02:08
Війна очима херсонських дітей — ховаються від обстрілів в іграшках
Під час обстрілу ховаються в іграшках. У Херсоні діти через постійний стрес борються з розладами мовлення
0:12:36
Ситуація на Авдіївському напрямку: що відбувається та які дії окупантів
Оточити Авдіївку не вдалося, штурм через каналізацію провалився — яка тактика окупантів зараз
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 29 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:47
Росіяни з батальйону Сибір
А що б я робив ще проти цієї війни — просто сидів? Росіяни з батальйону Сибір про мотивацію приєднатись до ЗСУ
0:12:09
Історія австрійки
Якщо не допомагати, тил стане нулем: історія австрійки, яка допомагає військовим на передовій
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Лише перемога, інакше — ніяк! Історія медика, який ледве вижив під Кліщіївкою
0:04:37
федір черник
Смерті немає, є тільки стрілецька честь. Історія українського командира, яку приховували в СРСР
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
Більше відео
Спортивні протези для військових — данська компанія подарувала свої розробки
Читати далі
Зможуть навіть бігати! У чому особливість спортивних протезів для ветеранів війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь