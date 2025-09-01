Вихідні та робочі дні у вересні 2025 року в Україні: скільки відпочиваємо — плануй життя завчасно

Вересень асоціюється з початком нового навчального року і водночас із завершенням відпускного сезону. Однак погода ще тішить теплом і можна планувати вихідні на природі.

Скільки вихідних і скільки робочих днів у вересні 2025 року, і які свята відзначаємо — статистика місяця для тебе в матеріалі.

Скільки робочих і вихідних днів у вересні

У вересні традиційно 30 днів, цьогоріч він починається з понеділка 1.09.2025.

Вихідні (субота та неділя): 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 вересня — усього 8 днів. Робочі дні (за стандартним графіком пн-пт): 1-6, 8-12, 15-19, 22-26, 29 та 30 — разом 22 дні.

Офіційних загальнонаціональних державних свят, які дають додатковий вихідний у вересні, немає. Але варто пам’ятати, що навіть, якби вони були, під час дії воєнного стану в Україні положення КЗпП про святкові та неробочі дні не застосовуються.

Тобто навіть державні свята (в інші місяці) не гарантують вихідний на загальнонаціональному рівні. Роботодавець має право запропонувати працювати за звичним графіком.

Професійні та релігійні свята у вересні 2025

Професійні та релігійні свята не дають права на офіційний вихідний, проте відзначаються відповідно до існуючих традицій. У вересні є такі свята.

Свята у вересні 2025 року:

1 вересня – День знань.

2 вересня – День нотаріату.

7 вересня – День військової розвідки України, День підприємця.

8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Різдво Пресвятої Богородиці.

9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника.

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.

13 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту України.

14 вересня – День танкових військ, День пам’яті жертв фашизму, День працівників нафтогазової промисловості, Воздвиження Хреста Господнього.

15 вересня – Міжнародний день демократії.

17 вересня – День рятувальника в Україні, День HR-менеджера в Україні.

20 вересня – День українського рекрутера, День фармацевта.

21 вересня – День миру, День працівників лісу в Україні.

25 вересня – Всесвітній день моря.

27 вересня – Всесвітній день туризму.

28 вересня – День українських машинобудівників, Всеукраїнський день дошкільної освіти, Міжнародний день глухих.

29 вересня – День пам’яті трагедії Бабиного Яру, День отоларинголога в Україні, Всесвітній день серця.

30 вересня – Всесвітній день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

Щоб докладніше дізнатися про свята у вересні 2025, читай наш календар професійних свят та пам’ятних днів з короткими розповідями про значення дат.

