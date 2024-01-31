Ми поставимо крапку в цій історії! Як бійці НГУ Рубіж стримують наступ ворога в нічних боях

Заяви росіян про захоплення села Табаївка Купʼянського району Харківщини — неправда. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

Але росіяни продовжують атакувати практично по всій лінії фронту. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 51 бойове зіткнення. Надзвичайно гаряче на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках — там було 15 ворожих штурмів.

Рясні ворожі артилерійські дощі, авіабомби й піхотні штурми — так росіяни продовжують намагатись прорвати оборону на Бахмутському напрямку.

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Тому наша техніка намагається якомога далі відпрацьовувати й дуже швидко, бо працюють так само і ворожі FPV-дрони. Рухи спостерігаються в основному вночі, а ось дрони літають цілими роями майже цілодобово.

Коли ж цілу ніч Донеччину окутує густий туман, то за такої синоптичної картини ворог своїх дронів не запускає. Це дає змогу українським артилеристам самим стати до зброї та відкрити вогонь по ворогу.

Тож ще спозарання 85-мм снаряди один за одним прорізаються скрізь густий туман і летять на захоплену територію.

Нещодавно бійці бригади швидкого реагування Рубіж розбили колону російської піхоти. Вранці рота загарбників йшли в наступ полем. Армійці говорять, що на диво ворог йшов без підтримки техніки, тому відпрацювали по ньому з гармати Д-30.

На іншій вогневій позиції артилеристів бригади Рубіж — гармата потужніша. Б’ють по лігву ворога 122-м калібром.

Та якими б не були потужними гармати, війна виснажує та втомлює. Дають наснагу триматися найчастіше думки про рідних. Адже бійці добре усвідомлюють, якщо ворога зараз не стримати, ми втратимо країну. І цю перемогу здобути без підтримки тилу буде вкрай складно.

Ми поставимо крапку в цій історії. Це стовідсотково. Дай Боже, щоб якомога швидше, — говорить один з бійців.

Та українські герої продовжують не лише тримати позиції, але й перевершують своєю силою та мужністю будь-якого вигаданого героя. Від цього їхні розповіді стають ще цікавішими. Тому читай історію військовослужбовця Тихона, який 46 днів тримав позицію у ворожому тилу без їжі та води.

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