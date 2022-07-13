Як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні

Через війну Росії проти України опалювальний сезон 2022-2023 обіцяє бути непростим. На думку декого з експертів — навіть найважчим за останні 30 років.
Тож готуватись до майбутніх морозів цьогоріч треба починати ще влітку.
З приходом зими ціни в наших платіжках збільшуються в кілька разів. Кожен шукає спосіб, як зекономити. Хтось оформляє субсидії, хтось прогріває житло періодами, а хтось облаштовує його так, щоб було більше тепла і менше витрат.
Ми дамо кілька порад, які допоможуть не лише не змерзнути, а ще й зменшити свої платіжки за опалення.
Щоб не один рік економити на використанні енергії, потрібно:
Котел можна вмикати вночі, щоб скористатися нічним тарифом.
Для газових котлів, котлів, які швидко реагують, можна встановити програматори. Також можна встановити терморегулятори на батареї, — радить енергоекспертка Ольга Почеп.
Для газових котлів, котлів, які швидко реагують, можна встановити програматори. Також можна встановити терморегулятори на батареї, — радить енергоекспертка Ольга Почеп.
Найкраще утеплювати стіни мінеральною ватою завтовшки 100 мм. Вона хоч і дорожча, але вогнестійка.
Крім цього, є ще інші способи економії. Тож розповімо, як заощаджувати на продуктах без шкоди для здоров’я.
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