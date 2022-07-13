Як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні

Через війну Росії проти України опалювальний сезон 2022-2023 обіцяє бути непростим. На думку декого з експертів — навіть найважчим за останні 30 років.

Тож готуватись до майбутніх морозів цьогоріч треба починати ще влітку.

З приходом зими ціни в наших платіжках збільшуються в кілька разів. Кожен шукає спосіб, як зекономити. Хтось оформляє субсидії, хтось прогріває житло періодами, а хтось облаштовує його так, щоб було більше тепла і менше витрат.

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Ми дамо кілька порад, які допоможуть не лише не змерзнути, а ще й зменшити свої платіжки за опалення.

Поради, як заощадити на опаленні

Опалювальний котел

Щоб не один рік економити на використанні енергії, потрібно:

перевірити газовий котел

якщо котлу понад 10 років — його краще замінити;

за можливості замінити газовий котел на твердопаливний;

встановити на котел програматор (дозволяє зекономити 20% ресурсів).

Котел можна вмикати вночі, щоб скористатися нічним тарифом.

Для газових котлів, котлів, які швидко реагують, можна встановити програматори. Також можна встановити терморегулятори на батареї, — радить енергоекспертка Ольга Почеп.

Утеплення квартири

заміни чи утепли вікна,

перевір систему опалення (старі батареї краще замінити на нові);

утепли дах і стіни;

Найкраще утеплювати стіни мінеральною ватою завтовшки 100 мм. Вона хоч і дорожча, але вогнестійка.

придивись до теплої підлоги (допоможе заощадити до 15% теплової енергії);

розмісти на вікнах тепловідбиваючу плівку;

встанови тепловідбивний екран за батареєю;

жалюзі та короткі штори, які не закривають радіатори, допомагають скоротити втрати тепла на 8–15% .

Крім цього, є ще інші способи економії. Тож розповімо, як заощаджувати на продуктах без шкоди для здоров’я.