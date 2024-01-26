Це унікальна історія! Як у столиці відкрили перше розумне укриття

Перше розумне укриття відкрили у столиці. Його облаштували в Київській політехніці, щоб навчальний процес не переривався навіть під час повітряних тривог. Ідею бізнесу втілили інвестори.

Основна ціль — це побудова безперервного максимально безпечного освітнього процесу. Тому що було розуміння, у яких умовах зараз живуть усі українці.

Укриття відкрили в КПІ імені Сікорського в приміщенні старої підземної книгозбірні, де раніше зберігалося як мінімум 10 000 книжок.

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Тепер у центрі приміщення площею в 600 квадратних метрів — лекційна зона. Поруч розташовані відокремлені простори для занять чи ділових зустрічей. Одночасно тут можуть розміститися півтисячі осіб.

Також в укритті є додаткові приміщення — маленькі кімнати для переговорів. Є навіть душова кабіна та місце для відпочинку з ліжками на випадок, якщо тривога затягнеться надовго.

Як розповідає архітектор Павло Пекер, ідея створити таке укриття з’явилась під час блекаутів.

У мене є великий досвід безпекових проектів у країнах, що воюють: Ірак, Лівія. Тому для мене це доволі рутинна робота.

Ще одна гордість укриття — це система вентиляції. Як говорить начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС у Києві Олег Стоволос, таку систему ще потрібно пошукати по всій Україні.

Для найпростішого укриття — це унікальна історія.

Для облаштування укриття знадобилося п’ять місяців та понад 400 000 доларів. Вклалися інвестори.

Основна мета була створити можливості для молоді, яка вже невдовзі піде працювати та буде розвивати Україну. Тому цей проект хочуть масштабувати та відкрити подібні укриття в інших навчальних закладах України. Починати планують із прифронтових областей. Наступним буде університет імені Гончара у Дніпрі.

За два роки повномасштабної війни у багатьох українців з’явилося бажання мати власне укриття, яке було б розташоване недалеко від дому або прямо в ньому. Таке укриття розробив киянин Сергій Захарін. Читай, що таке Капсула життя та як вона працює.

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