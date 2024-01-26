Україна

Це унікальна історія! Як у столиці відкрили перше розумне укриття

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 26 Січня 2024, 20:00

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укриття

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0:08:12
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