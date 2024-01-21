FPV родом з кухні? Як українці збирають дрони вдома та чи може це допомогти фронту

Важлива зброя на фронті — FPV-дрони. Українці можуть створювати їх вдома самотужки. Команда фахівців з аеророзвідки розробила і запустила безкоштовний інженерний курс. Долучатися можуть всі охочі: отримати базові знання і зібрати дрон під наглядом інструкторів.

Ініціативу підтримало Мінцифри, але не всім українцям сподобалась ідея паяти дрони. Аргументами було те, що це кустарщина, дорого для пересічного українця, а для військових може бути й небезпечно. Бо не відомо, де дрон зібраний.

Автори ж ініціативи Народного дрона кажуть, це зброя за 500 доларів, але яка нищить техніку окупантів за мільйони. А ми на такому етапі війни, що якщо хочемо перемоги, технологіям треба вчитися всім.

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Як українці вже збирають дрони вдома

Курс розробила команда Victory Drones. Вони офіційно єдині готують операторів FPV для ЗСУ і безперервно постачають дрони на фронт. Його засновниця Марія Берлінська з 2014 року розвиває аеророзвідку в Україні.

Нам всім подобається, як вона горить, коли дрон врізається в техніку окупантів та спалює їх.

Навчати всіх охочих цивільних робити дрони почали з листопада 2023 року. Відтоді курс прослухали вже майже 2000 людей. Днями про нього написав і керівник Мінцифри Михайло Федоров та закликав долучатися.

Проте ідея збирати дрони на кухні українцям не сподобалась. З’явилося дуже багато міфів і мемів з пропозиціями збирати F-16 і HIMARS на кухнях.

Марія Берлінська пояснює скептикам, що виробництво дронів на кухні ніколи не замінить серійне виробництво, це неможливо і держава все одно повинна дбати про великі централізовані постачання FPV на фронт. І волонтери теж займаються цим.

Своїм курсом Народний FPV творці хотіли зацікавити українців та показати, що за бажання зібрати найпростіший дрон можливо. Бо ворог робить це. Ц них діти в школі вчаться складати та літати на БПЛА. Ми відстаємо і тут, каже Берлінська.

За декілька місяців проекту студенти вже виготовили до сотні дронів на потреби фронту. Це мізер, але користь від цієї ініціативи значно більша.

Писали мені представники деяких бізнесів, які кажуть, що послухали курс і вирішили перепрофілюватися, вирішили організувати виробництво.

Та добре вміти виготовляти дрон, навіть для тих, хто це робить на кухні. За словами Марії Берлінської, тоді ця людина може піти на ринок праці. І її вже значно легше буде довчити. Адже виробникам дронів не вистачає щонайменше 2000 інженерів. Без людей виробництва не можуть масштабувати.

Щодо якості народних FPV, переконує Марія, їх перевіряють інструктори. Тож програма гарантує, що на фронт вони потрапляють такі, як треба військовим.

За підрахунками Берлінської, щомісяця силам оборони України треба по 300 тисяч дронів. І тільки FPV це не панацея, бо ворог теж зробив ставку на технології. Вони вчаться запускати дрони роями, інтегрують штучний інтелект. Тож якщо ми хочемо перемоги, маємо не критикувати, а вчитися і допомагати.

Реальність ідеї збирати дрони вдома довів і 16-річний Радомир Тютюнник. Читай, як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців.

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