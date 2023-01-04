Без блекаутів у новий рік? Як вимикатимуть світло у Києві та чи буде інтернет у цей час

На Новий рік росіяни знову спробували залишити українців без світла та зв’язку, однак це їм не вдалось. Попри те, що енергосистема має нові пошкодження, ситуація наразі стабільна завдяки роботі ЗСУ та енергетиків.

Про це заявив головний виконавчий директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Читай, як тепер вимикатимуть електрику в столиці та чи працюватиме інтернет без світла.

Зараз також дивляться

Відключення світла в Києві

Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень, — пише Коваленко у Facebook.

Однак тепер усі повертаються до роботи. А отже, енергетики постійно стежать за споживаною потужністю, щоб не нашкодити системі.

Наразі Київ забезпечений значними обсягами електроенергії, що дає змогу дотримуватись стабілізаційних графіків та не перевищувати обмежень. Іншими словами, в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути.

Коваленко повідомляє, що поки що інших відключень запроваджувати не планують, однак це залежить від того, чи будуть нові атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

— Щодо локальних аварійних відключень, то їхня ймовірність залишається високою. Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання, — попереджує виконавчий директор YASNO.

Чи працюватиме інтернет без світла

Мінцифра повідомила, що спільно з канадською технологічною організацією eQualitie передала провайдерам 172 батареї SBL.

Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини, — кажуть у міністерстві.

Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України, однак найбільше — з Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Оскільки саме там зараз є суттєві труднощі з інтернетом через знеструмлення.

Мінцифра обіцяє, що завдяки батареям SBL тисячі українців матимуть інтернет протягом 10–12 годин після відключень світла.

А якщо все ж мережа зникла, то читай, як підключити інтернет без світла.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.