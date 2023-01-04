Україна

Без блекаутів у новий рік? Як вимикатимуть світло у Києві та чи буде інтернет у цей час

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Січня 2023, 10:00
Як вимикатимуть світло в Києві після Нового року

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