Україна

Кругленька сума за порушення комендантської години — у Нацполіції розповіли про штрафи для громадян та бізнесу

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 19:00
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0:05:55
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0:06:02
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