Кругленька сума за порушення комендантської години — у Нацполіції розповіли про штрафи для громадян та бізнесу

З уведенням в Україні воєнного стану почала діяти комендантська година. З часом вона ставала меншою у різних регіонах. І спочатку більшість громадян її дотримувалися, а потім люди почали виходити на вулиці у цей час.

Тому в Україні хочуть штрафувати за порушення комендантської години. У ВРУ зареєстрували відповідний законопроект №10195. Тепер потрібно, щоб його ухвалили.

В ефірі телемарафону Єдині новини речниця Національної поліції України Олена Бережна розповіла про те, яким чином в майбутньому зможуть штрафувати людей, які порушують вимоги комендантської години. Вона додала, які можуть бути виключення, що допоможуть уникнути покарання.

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Крім цього, Бережна поділилася, що передбачає план дій МВС на випадок блекаутів по Україні.

Штрафи за порушення комендантської години

Штраф за порушення комендантської години для громадян становить 8500 – 17 000 грн, для бізнесу 51 000 – 102 000 грн.

Якщо громадян вдруге порушить комендантську годину, штраф становитиме 17 000 – 34 000 грн, для бізнесу 170 000 – 340 000 грн.

За словами Бережної, з моменту введення комендантської години не було передбачено відповідальності за її порушення. Через це Національна поліція не мала інструментів для притягнення громадян до відповідальності.

Є категорія людей, яка зможе перебувати на вулиці під час комендантської години. У цих людей мають бути відповідні перепустки. Це громадяни, які працюють у закладах критичної інфраструктури, наприклад. Якщо людина зійшла з потягу на вокзалі під час комендантської години, то краще перебувати там до її завершення.

— Але насамперед Нацполіція — людяний орган, який розглядатиме кожен випадок. Якщо людям потрібна буде допомога чи поліцейське піклування, поліція підключатиметься, — сказала речниця Нацполіції.

План дій на випадок блекаутів від МВС

Міністерством внутрішніх справ затверджений алгоритм дій у разі довгого відключення електроенергії. Насамперед це буде посилення патрулювання і забезпечення закладів освіти та об’єктів критичної інфраструктури генераторами, також забезпечення функціонування пунктів незламності. Вони розгортатимуться у кожному відділку поліції.

Людям варто подбати про те, щоб бути помітними на дорозі. На одязі мають бути флікери, мати з собою маленький ліхтарик.

До зими треба готуватися завчасно. Раніше ми розповідали, як підготуватися до блекауту 2023-2024.

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