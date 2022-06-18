Проти насилля та дискримінації: Зеленський запропонував Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію. Що вона означає

Війна змінила нас – вислів, який так часто тепер звучить у нашому суспільстві. Однак за цими трансформаціями моральними, мають йти й більш вагомі.

Так, зіткнувшись з такою кількістю насилля, важко подумати, що Стамбульська конвенція, яка покликана запобігати насильству проти жінок, досі не ратифікована в Україні.

Проте все може змінитись 20 червня. Саме у цей день Верховна Рада України має проголосувати за ратифікацію. Це стало можливим після того, як Володимир Зеленський у суботу, 18 червня, вніс відповідний законопроект.

Тому розповідаємо, що таке Стамбульська конвенція, що вона передбачає та чому релігійна спільнота щоразу вибухає обуренням, коли чує про цей документ.

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Що таке Стамбульська конвенція

Стамбульська конвенція – угода Ради Європи про запобігання насильству проти жінок, домашнього насильства та боротьбу з цим. Про це свідчить повна назва документа Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Насильство визнається порушенням прав людини та водночас видом дискримінації.

Стамбульська конвенція передбачає захист постраждалих від насилля та карати тих, хто вчинив його, шляхом криміналізації певних правопорушень.

Документ криміналізує такі правопорушення:

психологічне насильство

переслідування (сталкінг)

фізичне насильство

сексуальне насильство (включаючи зґвалтування)

примусовий шлюб

жіноче обрізання

примусовий аборт

примусова стерилізація

Крім того, Стамбульська конвенція передбачає надання важливої ролі національним парламентарям, які мають контролювати реалізацію усіх положень.

Чому зараз вирішили ратифікувати Стамбульську конвенцію

Стамбульська конвенція була створена ще у 2011 році та підписана 45 країнами. Однак ратифікувати її наважились всього 34.

Україна серед тих держав, яким не вдалось дійти до ратифікації. Це питання досить часто поставало у нашому суспільстві, однак цікавились нею здебільшого саме жінки з міркувань захисту власних прав.

У передвиборчих кампаніях такі партії як Слуга народу, Євросолідарність, Батьківщина та Голос вже говорили про необхідність ратифікації документа, хоч це питання тоді не так часто поставало у суспільстві.

Проте згодом процес із поданням законопроекту затягнувся. Тому було створено першу петицію за ратифікацію Стамбульської конвенції.

У грудні 2021 року Володимир Зеленський заявляв, що підготовка законопроекту ще триває. Тому у листопаді з’явилась друга петиція. Після того, як вона вкотре набрала 25 тисяч підписів, на початку лютого 2022 року президент України відзначив, що його позиція щодо підтримки ратифікації незмінна і процес підготовки законопроекту ще триває.

У чому складність ратифікації Стамбульської конвенції

Часто проти ратифікації Стамбульської конвенції виступають релігійні громади. Так, наприклад, Рада церков вже встигла закликати уряд не ратифікувати угоди. Політичні діячі, які орієнтуються на своїх виборців саме з релігійних громад теж часто виступають проти.

Уся проблема полягає у терміні “гендер”, який часто виникає у тексті Стамбульської конвенції. Релігійні громади часто виступають з побоюваннями щодо того, що ратифікація зможе примусити внести у перелік статей, крім жіночої та чоловічої, ще одну.

Цього разу Рада церков говорить про те, що ратифікація може призвести до ескалації напруженості та розколу українського суспільства.

Президент ПАРЄ Рік Дамс у коментарі Європейській Правді повідомив, що такі побоювання недоцільні, оскільки можна створити додаткові пояснення певних термінів, які зустрічаються у Стамбульській конвенції. Тобто пояснити, що цей документ стосується лише прав жінок.

Держава може надати додаткові пояснення до конвенції, аби лише такі пояснення не ставили під сумнів і не суперечили самій Конвенції.

Крім того, для регуляції прав ЛГБТ+ спільноти існує низка інших документів, до ратифікації яких влада поки не виявляла цікавості.

Однак дискусії аж ніяк не зупинять насильство, яке вчиняють окупанти на нашій землі. Співзасновниця Асоціації жінок-юристок України ЮрФем та письменниця Лариса Денисенко розповіла про збір фактів зґвалтувань та про ймовірність покарання росіян за їхні злочини на нашій землі.