Україна

Знову від Академмістечка до Лісової: київське метро змінює рух потягів з 21 квітня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Квітня 2022, 12:30
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо

Більше відео
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022
Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
0:06:28
Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії
Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації
Дивитись більше

Останні відео
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022

Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Знову від Академмістечка до Лісової: київське метро змінює рух потягів з 21 квітня
0:06:28
Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії
Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022
0:05:07
Історії з окупації: як люди ховалися в Ірпені
Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію
0:03:31
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині
Бачу — все помаранчеве й відчуваю біль. 14-річній Каті уламок боєприпасу пробив бік наскрізь
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації
0:03:47
Як працює релокація бізнесу під час війни
Безкоштовне перевезення та грошова підтримка: як працює програма релокації бізнесу
0:03:35
Проінспектував модульне містечко для біженців - Матеуш Моравецький приїхав до Львова
Польський прем’єр проінспектував модульне містечко для біженців у Львові — що в ньому є
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 20 квітня
Більше відео
воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії
Читати далі
Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь