Знову від Академмістечка до Лісової: київське метро змінює рух потягів з 21 квітня

На початку повномасштабної війни метро в Києві працювало виключно як укриття для людей. Проте в міру того, як з кожним днем столиця повертається до звичного життя, київська підземка теж змінює графік роботи.
Нововведення запрацюють з 21 квітня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Рух поїздів відновлять до станції Лісова, а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. При цьому підземні станції продовжуватимуть цілодобово приймати людей як укриття від можливих російських атак.
Рух поїздів здійснюватиметься
Працюватимуть пересадні вузли Золоті ворота — Театральна та Площа Льва Толстого — Палац спорту. Проте потяги не зупинятимуться на станціях Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська.
Українці невтомно лагодять усе, що зруйнували окупанти. Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом. Українські залізничники менш ніж за тиждень відновили три підірвані окупантами мости та переклали кілометри колій.