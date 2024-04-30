ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники навмисно лишили військо без продуктів

Генеральний директор державного оператора тилу Арсен Жумаділов розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, що деякі постачальники харчування для ЗСУ не виконали свого завдання, тож є військові, які недоотримали харчування. Досі є невеликі перебої. Це пов’язано з тим, що йде перерозподіл постачальників.

ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники не виконали свого завдання

Деякі постачальники зірвали поставки для війська на 25% та 50%. Це викликало резонанс. Замовлення у них уже припинені. Були законтрактовані інші постачальники їжі для війська.

На жаль, не вдалося уникнути перебоїв із постачанням по деяких окремих військових частинах. Такі перебої відбуваються щоразу, коли міняються постачальники, і починається новий період харчування, — каже Жумаділов.

Арсен Жумаділов додав, йому прикро, що трапилася така ситуація, та перепросив у всіх, кого вона торкнулася. Станом на кінець квітня ситуація стабілізована. Кількість постачальників збільшена вдвічі з перерозподілом регіонів, аби на жодному з них не було забагато та щоб кожен міг поставити потрібну кількість продуктів.

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Причинами, з яких військові вчасно не отримали харчування, стало те, що постачальники не розрахували свої можливості та взяли на себе забагато. Крім цього, недоброчесні постачальники вирішили показати, що “без них харчування ЗСУ є неможливим”.

Були зафіксовані факти штучного перешкоджання тим постачальникам, які були нами законтрактовані. Була підготовлена заява у правоохоронні органи щодо перешкоджання діяльності ЗСУ, — розповів Арсен Жумаділов.

До постачальників, які не впоралися, застосовуватимуть санкції та стягнуть штрафи в межах контрактів. Нових постачальників перевіряють ретельніше.

Раніше ми розповідали, що кажуть військові про “втомлений тил”.

Фото: ілюстративне

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