В Сумах на заводі стався витік аміаку: що відомо та як убезпечити себе

Ранком понеділка, 21 березня, на підприємстві Сумихімпром стався витік аміаку. Спершу повідомлялося, що зона ураження складає 5 км. За останніми діями, уражено 2,5 км території.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Тим часом у ДСНС розповідають: внаслідок обстрілів російськими військами близько 4 ранку було пошкоджено один резервуар з аміаком на Сумихімпром.

Наразі відомо про одного травмованого — це працівник підприємства.

Відбувся незначний витік аміаку. Наразі рятувальники працюють, аби осадити аміачну хмару.

Чи є загроза для навколишніх територій

За даними Сумської ОВА, наразі під загрозою село Новоселиця.

Для Сум загрози немає, адже вітер не дме у напрямку міста.

Що робити у разі викиду аміаку

У разі можливості – негайно залишайте зону ураження перпендикулярно напрямку вітру.

Якщо ви не маєте змоги залишити забруднену територію, потрібно використовувати для захисту укриття, підвали та нижні поверхи будинків, адже аміак легший за повітря.

Також дотримуйтеся таких правил:

загерметизуйте вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі увімкніть душ на мілке розпилення. Вода поглинатиме аміак із повітря;

не вмикайте вентиляцію – вона витягуватиме чисте повітря й затягуватиме забруднене;

якщо почули запах аміаку – дихайте через зволожену марлеву пов’язку. Краще змочити її 5% розчином оцтової або лимонної кислоти.

Як допомогти людині при отруєнні аміаком

Кілька важливих правил:

Дати людині теплого молока з харчовою содою; Вивести на свіже повітря; Одягти на потерпілого ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти; При ураженні шкіри — обмити чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти; При потраплянні в очі — промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі вибуху на АЕС та як йод рятує від радіації.