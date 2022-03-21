В Сумах на заводі стався витік аміаку: що відомо та як убезпечити себе

Ранком понеділка, 21 березня, на підприємстві Сумихімпром стався витік аміаку. Спершу повідомлялося, що зона ураження складає 5 км. За останніми діями, уражено 2,5 км території.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Тим часом у ДСНС розповідають: внаслідок обстрілів російськими військами близько 4 ранку було пошкоджено один резервуар з аміаком на Сумихімпром.
Наразі відомо про одного травмованого — це працівник підприємства.
Відбувся незначний витік аміаку. Наразі рятувальники працюють, аби осадити аміачну хмару.
За даними Сумської ОВА, наразі під загрозою село Новоселиця.
Для Сум загрози немає, адже вітер не дме у напрямку міста.
У разі можливості – негайно залишайте зону ураження перпендикулярно напрямку вітру.
Якщо ви не маєте змоги залишити забруднену територію, потрібно використовувати для захисту укриття, підвали та нижні поверхи будинків, адже аміак легший за повітря.
Кілька важливих правил:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі вибуху на АЕС та як йод рятує від радіації.