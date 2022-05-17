Вони засіяли Європу трупами! Емоційне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю

У вівторок, 17 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх присутніх на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю.

Він нагадав про те, що кіно супроводжувало людство в страшні роки Другої Світової: працювало на користь і, на жаль, на шкоду правді та прагненню свободи.

Згадав Зеленський, що були фільми й постаті, які кинули виклик найстрашнішим диктаторам 20 сторіччя.

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Герой Чарлі Чапліна тоді сказав:

Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине.

З того часу людство мало усвідомити істину про те, що війна — найбільше зло. Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову є війна за свободу. Знов, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим.

— Смерть, яка зайшла через кордон, позначила свою техніку аналогом свастики — літерою Z.

Всі вони хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер.

Не минає жодного тижня, щоб на території, де були чи досі є російські війська, не знаходили масових поховань убитих і закатованих людей. 229 дітей вбиті російським вторгненням, нагадав Зеленський.

У них нічого не виходить, окрім як вбивати, вбивати, вбивати. Вони засіяли Європу трупами!

Нагадав президент України про злочини росіян у Бучі, Маріуполі, про знищення маріупольського драмтеатру, біля якого великими літерами було написано “ДЕТИ”. Повне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю дивись у відео.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про мотивацію українських військових і чому на нашому боці правда.