Вони засіяли Європу трупами! Емоційне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю

У вівторок, 17 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх присутніх на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю.
Він нагадав про те, що кіно супроводжувало людство в страшні роки Другої Світової: працювало на користь і, на жаль, на шкоду правді та прагненню свободи.
Згадав Зеленський, що були фільми й постаті, які кинули виклик найстрашнішим диктаторам 20 сторіччя.
Герой Чарлі Чапліна тоді сказав:
Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине.
З того часу людство мало усвідомити істину про те, що війна — найбільше зло. Але знову, як і тоді, є диктатор. Знову є війна за свободу. Знов, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим.
— Смерть, яка зайшла через кордон, позначила свою техніку аналогом свастики — літерою Z.
Всі вони хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер.
Всі вони хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер.
Не минає жодного тижня, щоб на території, де були чи досі є російські війська, не знаходили масових поховань убитих і закатованих людей. 229 дітей вбиті російським вторгненням, нагадав Зеленський.
У них нічого не виходить, окрім як вбивати, вбивати, вбивати. Вони засіяли Європу трупами!
У них нічого не виходить, окрім як вбивати, вбивати, вбивати. Вони засіяли Європу трупами!
Нагадав президент України про злочини росіян у Бучі, Маріуполі, про знищення маріупольського драмтеатру, біля якого великими літерами було написано “ДЕТИ”. Повне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю дивись у відео.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про мотивацію українських військових і чому на нашому боці правда.