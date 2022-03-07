Виступ Зеленського: майбутнє континенту вирішуємо ми!

Щоденні звернення президента України Володимира Зеленського підтримують бойовий дух українців та не дають втратити надію на світле майбутнє.

Сьогодні Зеленський розповів, яка ситуація на дипломатичному та воєнному фронтах, а також які кроки приймає уряд задля підтримки населення.

Дипломатичний фронт

— Знову говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Допомагають. Працюємо. Говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном і головою італійського уряду Маріо Драгі.

З президентом Франції Емануелем Макроном і премʼєр-міністром Індії Моді. Отримав дуже важливі сигнали. Які, я впевнений, посилять Україну, — сказав Зеленський.

Світу потрібно ухвалювати нові санкційні рішення проти РФ: бойкот російського експорту та відмова від нафти й нафтопродуктів з Росії.

Воєнний фронт

Вночі окупанти вдарили по житлових районах Миколаєва з реактивної артилерії.

Знову били по спальних районах Харкова та інших міст. Такі атаки не мають жодного воєнного сенсу, це просто терор.

Тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших населених пунктів, які окупанту вдалося тимчасово захопити.

Дії уряду

Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам.

ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил та інших захисних формувань, зокрема тероборони.

Уряд ухвалив звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про суттєвий прогрес у постачанні Україні зброї від західних партнерів. Читай, що розповів Резніков про поставки в Україну нової зброї.