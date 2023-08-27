Від недовіри до міжнародного визнання та підтримки: як Україна змінила ставлення світу до себе

Нині ми довели всьому цивілізованому світу, що сильні та вміємо захищати свою країну. Україна отримує зброю, постачання, що ще декілька місяців тому називали неможливим.

Кожен раз нам довіряють складніші та потужніші збройні системи, а також охоче допомагають фінансово. Протягом усієї повномасштабної війни світ все більше та більше змінював своє ставлення до нас.

Як змінювалась міжнародна підтримка України — розбиралася журналістка програми Вікна-новини СТБ Любов Кукла.

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Першою руку допомоги українським біженцям подала Польща. Згодом: Німеччина, Британія, Чехія, Італія, Іспанія, Македонія та інші — перелік просто нескінченний. Суми допомоги нараховують до десяти нулів у числах.

Та для того, щоб кардинально змінити ставлення до нас, довелося пережити перші колони російських танків, які ЗСУ перетворювали на брухт.

Тоді почалися безперервні візити світових лідерів до України, а згодом нам почали надавати таку зброю, про яку раніше — годі було й мріяти. А передували цьому десятки візитів українського президента до країн-партнерів.

Нині ситуація на фронті неймовірно важка, але ми віримо, що західна зброя в руках наших ЗСУ виб’є окупанта з України. Яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку — читай в іншому матеріалі.

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