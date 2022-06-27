Україна

Зробимо все, щоб РФ не загрожувала нікому: про що говорили Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду у Києві

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Червня 2022, 20:01
Володимир Зеленський і Мая Санду

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