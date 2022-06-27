Зробимо все, щоб РФ не загрожувала нікому: про що говорили Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду у рамках робочого візиту посадовиці до Києва. Після цього глави держав зробили заяви та відповіли на запитання представників ЗМІ.

Володимир Зеленський зазначив, що приїзд Маї Санду вже став знаковим, після того, як Європейський Союз ухвалив історичне рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС.

Я впевнений, що завдяки успіху в європейській інтеграції наші країни стануть іще ближчими. Обов’язково будемо обмінюватися досвідом на шляху до повноправного вступу у Європейський Союз.

Також президент України наголосив, що наші країни мають спільні загрози, які несе на наші землі Росія. Тому ми маємо співпрацювати, щоб протистояти агресору та дати гідну відсіч його посяганням.

Зараз також дивляться

Крім того, Володимир Зеленський відзначив, що Україна й Молдова будуть посилювати співпрацю у різних сферах, у тому числі гуманітарній, економічній, енергетичній та політичній. Також буде зростати прикордонне співробітництво задля придністровського врегулювання та протистояння вторгненню РФ.

Ще одним важливим питанням, яке виносилось на обговорення, була енергетична співпраця, яка наразі надзвичайно важлива для досягнення незалежності Європи від російських енергоносіїв.

Вдалось домовитись про полегшення перетину кордону двох держав та створення нових транзитних шляхів, щоб Україна могла експортувати товари за допомогою Молдови.

Наші народи відчувають, що тільки разом ми можемо долати загрози такого масштабу, як створила проти нас Російська Федерація.

Про що говорила президентка Республіки Молдова Мая Санду

Своєю чергою президентка Республіки Молдова Мая Санду відзначила, наскільки сильно цінує стійкість українців, які боряться за незалежність та майбутнє проти російських окупантів.

Борючись за свою свободу, українці також борються за своїх сусідів у Європі. Ми у Молдові розуміємо це та глибоко цінуємо.

Мая Санду наголосила, що Молдова й надалі буде допомагати українцям, яким довелось залишити свій дім через війну. Також дружня країна надасть підтримку у післявоєнній відбудові, а президент буде сприяти співпраці у реалізації реформ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив на саміті Великої сімки. Читай, які кроки запропонував здійснити президент України та які нові санкції проти РФ домовились ввести учасники саміту держав G7.