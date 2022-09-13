Люди шукають тіла рідних під руїнами: що “руський мір” залишив по собі в Балаклії

13 Вересня 2022, 15:00
Балаклія
Фото: Facebook

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