Фейк 3:

“Українські захисники стали частіше здаватися в полон через низький бойовий дух/після перемоги Трампа”

Одним з поширювачів даного наративу став проросійський Telegram-канал “Легитимный”. Він писав: “Найголовнішою загрозою для ЗСУ на тлі низького бойового духу є ризик отримати масову здачу своїх солдатів у полон. Банкова намагається відбити бажання солдатів здаватися. Для цього запускають фейкові відео, як росіяни розстрілюють полонених українців (нібито знятих з БпЛА), але всі розуміють, що це постановка”.

І якщо перевірити твердження про бойовий дух неможливо, то ось відео з розстрілами українських захисників російськими військовими — можна перевірити.

Щонайменше, Офіс генерального прокурора України перевірив правдивість відео та підтвердив кожне з поширених. Відповідно до цих фактів були відкриті розслідування.

Крім того, наявність фактів розстрілів підтвердив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Посадовець посилається на дані Офісу генерального прокурора, з яким співпрацює.

Як повідомив у коментарі Укрінформу керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, Україна зафіксувала більш як 208 випадків, коли російські солдати розстрілювали українських військових, які здалися чи здаються в полон. Загальна кількість страчених у полоні — 268.

Тож повідомлення Telegram-каналу можна розцінювати щонайменше як маніпуляцію, а щобільше — продуману частину інформаційно-психологічної операції РФ.

Як писав Укрінформ, подібної риторики дотримувалися й російські ЗМІ, зокрема “Аргументы и факты”, а також Telegram-канал “Кот Костян”. 11 листопада 2024 року вони почали поширювати інформацію, що після перемоги на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа українські військові нібито у вісім разів частіше стали здаватись у полон.



Посилалися вони на допис у соцмережі Х “журналіста” з Ірландії Чея Боуза.

Зокрема, Чея Боуз написав, що нібито українські військові у вісім раз більше стали здаватися у полон, після перемоги Трампа. До цього повідомлення він підкріпив фото з нібито полоненими українцями.

Та насамперед варто було перевірити надійність джерела інформації. Шляхом найпростішої перевірки інформації у Google-пошуку вдалося з’ясувати, що так званий журналіст насправді є російським пропагандистом, що працює на кремлівському державному каналі Russia Today.

Якщо ж цього недостатньо для збурення сумнівів у правдивості інформації, яку поширив Боуз, то перевірка фото “полонених” все робить зрозумілішим.

Якщо перевірити фото шляхом зворотного пошуку в Google, то вдається з’ясувати, що насправді на світлині не українські військові, які здаються в полон, а — росіяни. Опублікував це фото засновник та перший командир Азову Андрій Білецький ще в серпні 2022 року.

Також свою риторику пропагандисти підкріплювали відео, де нібито українці здалися в полон. Насправді на ньому дійсно українці, але полонені вони були ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України — у березні 2022 року.