ТО, ХТО КАТУЄ?
Найпоширеніша брехня про українських військовополонених — основні кейси
Останніми роками питання іноземців “Як зрозуміти, що росіянин бреше?” через частоту звучання лунають ніби ехо до українців. Відповідь, яка колись була гірким жартом, тепер стала майже приказкою в нас: “Якщо росіянин говорить, то він бреше”.
Та, на жаль, не кожному вдається все ж таки зрозуміти, що в сучасній гібридній війні поле бою простягається далеко за межі окопів і фронтів — воно проникає в редакції, соціальні мережі та публічний дискурс, де правда часто є першою жертвою. Однією з наступних цілей стають українські військовополонені.
Для Росії поневолені українці — не просто полонені.
Їх перетворюють на пішаків у невпинній кампанії дезінформації. Їхні історії перекручують, а новини про них стають частиною маніпуляцій, щоб служити наративам Кремля.
- Як відрізнити правду від вигадки в морі дезінформації?
- Як створюються ці фейки?
- Чому вони так ефективно сіють сумніви та плутанину навіть серед поінформованої аудиторії?
Вікна розбиралися з анатомією російської дезінформації та розкрили методи, мотиви та далекосяжні наслідки цих сфабрикованих Кремлем наративів.
Почнемо з азів: що таке фейки
— Коли ми апелюємо до поняття “фейк”, то одночасно маємо на увазі як мінімум десяток схожих за своєю суттю, однак різних за своїм проявом, різних інструментів викривлення інформації, — пояснює політолог та кандидат політичних наук Ярослав Телешун.
Що ховається за поняттям фейк:
Фейкові новини
Маніпуляція
Діпфейки та інші прояви ШІ
Сокпаппет (англ. Sockpuppet: дослівний переклад “лялька з носка”) акаунти
Фішинг
Хибна інформація (англ. Misinformation)
Чутки
Клікбейт (англ. Clickbait)
Сатира, пародія та шітпостінг (англ. Shitposting: від слів “shit” — лайно, і “post” — публікація, тобто контент низької якості)
Боти
Фейкові новини — не ноу-хау: як і коли вони виникли
Фейк не є сучасним ноу-хау. Ба більше, навіть поняття “фейк-ньюз” (фейкові новини) не є продуктом останніх десятиліть, — пояснює політолог.
Попри те, що сучасне переосмислення поняття “фейкові новини” сталося лише у 2017 році, вперше цей термін був введений в обіг ще наприкінці ХІХ століття. Тобто до появи сучасних засобів комунікації: радіо, телебачення, мережі інтернет тощо.
За словами науковця, красномовним прикладом часів Середньовіччя, що має прямі паралелі з сучасною російською агресією, є поширення фейкової новини в 1475 році в місті Тренті. Тоді буцімто, місцева єврейська громада вбила християнське немовля.
Поширення цієї новини призвело до арешту та катування всіх юдеїв у місті. І спроби Папи римського Сікста IV зупинити хвилю насильства виявилися марними.
Відкидаючи етичну частину, варто визнати, що фейк є достатньо ефективним інструментом “конструювання” необхідної замовнику реальності.
Які фейки про українських полонених найбільш поширені
Редакторка Спільноти Родин Оленівки Олександра Мазур вважає, що основними фейками РФ про українських військовополонених можна вважати: фейкові звинувачення й фейкові вироки, які виносять російські суди полоненим.
Інша представниця організації, яка побажала залишитись інкогніто, додала, що загалом родини військовополонених час від часу зіштовхуються з дезінформацією, яка насамперед повʼязана з умовами в різних місцях утримання, станом здоровʼя та безпосередньо ймовірним місцем утримання полоненого.
Найчастіше така інформація зʼявляється у чатах родин, де неможливо запитати додаткову інформацію, тому що вона передається як правило через третіх осіб і родини не знають, звідки взялась та чи інша інформація про їхнього рідного.
Після вивчення найпоширеніших російських фейків про українських військовополонених, ми виділили також наступні види дезінформаційних кампаній:
- “РФ гуманно ставиться до українських військовополонених”.
- “Україна не хоче забирати своїх захисників з полону РФ”.
- “Українські бійці не хочуть повертатись з російського полону в Україну” / “Українські захисники стали частіше здаватися в полон через низький бойовий дух/після перемоги Трампа”.
- “За українців воюють іноземні найманці/військові НАТО”.
- “Українці катують росіян у полоні, а не навпаки”.
- “Українські військові прикриваються/женуть російських полонених для розмінування територій під час атак”.
Фейк 1
“РФ гуманно ставиться до українських військовополонених”
Проект Хочу жить
01
Проект Хочу жить
02
Проект Хочу жить
03
Костянтин Ліберов для Getty Images
04
Костянтин Ліберов для Getty Images
05
Російський агітпроп поширює дезінформацію про “дотримання Росією Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими”. Про такі спроби російської пропаганди відбілити свою армію писали в Stop Fake.
Російські ЗМІ, зокрема РИА Новости, заявляли у квітні 2024 року, що “Росія ставиться гуманно до українських полонених” і “українці здивовані хорошим поводженням з ними в російському полоні”.
Однак цю інформацію спростовує звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Експерти наголошують, що тортури та жорстоке поводження щодо українських полонених з боку росіян дуже поширені і є звичайним явищем.
96%
українських військовополонених зазнають знущань у російському полоні.
65%
українських полонених (39 осіб із 60 опитаних) зазнали сексуального насильства або погроз таким насильством з боку окупантів.
Крім того, спростовують наратив Кремля й дані Генпрокуратури України, згідно з якими, з 2022 року розслідується 268 страт українських захисників в російському полоні. При цьому, за 2024 рік чи не щомісячно у мережі з’являлися відео, на яких російські військові страчують (розстрілюють, розрізають на частини тощо) українських військовополонених.
Якщо у 2023 році було страчено 11 полонених на полі бою, то у 2024 році — 149. За місяці цього року уже понад 51 страчений, — повідомив у коментарі Укрінформу джерело керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.
Фейк 2:
“Україна не хоче забирати своїх захисників з полону РФ”
Історія фейків про те, що нібито українська сторона не хоче повертати українців з російського полону має вже чималу історію. Адже росіяни регулярно вдаються до цієї тактики.
Один з найбільш відомих та найновіших випадків — повідомлення початку 2024 року. Тоді низка проросійських Telegram-каналів, зокрема “Джокер ДНР”, “Шейх Тамир”, “Мрія”, “Colonelcassad” та інші поширили списки українських військовополонених, яких Україна нібито відмовляється забирати. Про це розповідали у Ґвара медіа.
Пропагандисти стверджували, що цей список їм надіслали представники Служби безпеки України, які обурені бездіяльністю влади та їх “конкурентів” з ГУР.
Цю інформацію чи не одразу спростували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Також у штабі вказали, що вони продовжують перемовини, щоб звільнити всіх полонених та готові до обміну “всіх на всіх” та наголосили, що перемовини тривають та нові обміни готуються. Ці слова підтверджують подальші обміни полоненими, які відбулися у 2024 році.
Ще один фейк у такому ж стилі розповсюджувався з наративом, що українські представники нібито брешуть про кількість українських військовополонених, яких вдалося обміняти 3 січня 2024 року.
За словами російських Telegram-каналів, РФ буцімто пропонувала обмін 300 на 300, але Україна начебто відмовилася.
Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував і це повідомлення. Крім того, це можуть підтвердити й списки звільнених полонених.
У 2023 році РФ також вдавалася до поширення подібної дезінформації. Тоді так звана російська уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявляла, що українська сторона не виявила бажання забрати 70 українських військовополонених під час обміну, який відбувся 7 березня.
Російська омбудсмен не є суб’єктом перемовин під час обмінів, — пояснили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Крім того, в опублікованому Москальковою списку є також і ті військовослужбовці, які вже насправді звільнені з полону. Тож він не може бути правдивим.
4757
З 24 лютого 2022 року повернулися українські захисники
>8 000
Українські захисники залишаються в російському полоні
>208
Українські захисники загинули під час спроби здатися в полон
>268
Українських захисників стратили у полоні (зокрема в Оленівці)
*Дані станом на травень 2025 року
Фейк 3:
“Українські захисники стали частіше здаватися в полон через низький бойовий дух/після перемоги Трампа”
Одним з поширювачів даного наративу став проросійський Telegram-канал “Легитимный”. Він писав: “Найголовнішою загрозою для ЗСУ на тлі низького бойового духу є ризик отримати масову здачу своїх солдатів у полон. Банкова намагається відбити бажання солдатів здаватися. Для цього запускають фейкові відео, як росіяни розстрілюють полонених українців (нібито знятих з БпЛА), але всі розуміють, що це постановка”.
І якщо перевірити твердження про бойовий дух неможливо, то ось відео з розстрілами українських захисників російськими військовими — можна перевірити.
Щонайменше, Офіс генерального прокурора України перевірив правдивість відео та підтвердив кожне з поширених. Відповідно до цих фактів були відкриті розслідування.
Крім того, наявність фактів розстрілів підтвердив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Посадовець посилається на дані Офісу генерального прокурора, з яким співпрацює.
Як повідомив у коментарі Укрінформу керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, Україна зафіксувала більш як 208 випадків, коли російські солдати розстрілювали українських військових, які здалися чи здаються в полон. Загальна кількість страчених у полоні — 268.
Тож повідомлення Telegram-каналу можна розцінювати щонайменше як маніпуляцію, а щобільше — продуману частину інформаційно-психологічної операції РФ.
Як писав Укрінформ, подібної риторики дотримувалися й російські ЗМІ, зокрема “Аргументы и факты”, а також Telegram-канал “Кот Костян”. 11 листопада 2024 року вони почали поширювати інформацію, що після перемоги на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа українські військові нібито у вісім разів частіше стали здаватись у полон.
Посилалися вони на допис у соцмережі Х “журналіста” з Ірландії Чея Боуза.
Зокрема, Чея Боуз написав, що нібито українські військові у вісім раз більше стали здаватися у полон, після перемоги Трампа. До цього повідомлення він підкріпив фото з нібито полоненими українцями.
Та насамперед варто було перевірити надійність джерела інформації. Шляхом найпростішої перевірки інформації у Google-пошуку вдалося з’ясувати, що так званий журналіст насправді є російським пропагандистом, що працює на кремлівському державному каналі Russia Today.
Якщо ж цього недостатньо для збурення сумнівів у правдивості інформації, яку поширив Боуз, то перевірка фото “полонених” все робить зрозумілішим.
Якщо перевірити фото шляхом зворотного пошуку в Google, то вдається з’ясувати, що насправді на світлині не українські військові, які здаються в полон, а — росіяни. Опублікував це фото засновник та перший командир Азову Андрій Білецький ще в серпні 2022 року.
Також свою риторику пропагандисти підкріплювали відео, де нібито українці здалися в полон. Насправді на ньому дійсно українці, але полонені вони були ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України — у березні 2022 року.
Фейк 4:
“За українців воюють іноземні найманці/військові НАТО”
“Американські найманці”
Пропагандистські Telegram-канали, зокрема “Кали юга 2.0” та “Украина.ру”, активно поширювали наративи про нібито іноземних найманців, які воюють на Курщині.
Для підтвердження своїх наративів вони використали фотографії, що належать акаунту в Instagram Forward Observations Group — американської компанії, що консультує з питань безпеки та тактичної підготовки, бренд військового спорядження.
Творці фейку зробили наступний допис: “Американські найманці підтвердили, що беруть участь в окупації Курської області. На сторінці ПВК Forward Observations Group в Instagram (заборонений у РФ) західні військові позують поряд з бронеавтомобілем HMMWV в складі групи вторгнення ЗСУ. На геолокації позначена Курська область та підпис під публікацією The boys in Kursk. В центрі на фото засновник FOG Деррік Бейлз”.
Спростування
Однак, якщо провести зворотний пошук фото, можна знайти оригінал — це світлина до матеріалу британської газети The Telegraph. Зробив її український документальний фотограф та фоторепортер В’ячеслав Ратинський на прикордонні Сумщини. Сфотографував він при цьому — українських військових.
Світлину було зроблено для матеріалу з назвою “За тиждень Україна захопила більше землі, ніж Росія за вісім місяців”. Вона датується 14 серпня 2024 року.
Пропагандисти довго не чекали й почали використовувати цю світлину вже за кілька днів після публікації.
“Французькі найманці”
Навіть більше, інше фото з Instagam-сторінки Forward Observations Group, датоване 21 серпня, також активно поширювалося пропагандистським Telegram-каналом “Украина.ру”. На ньому нібито зафіксовано, як “американські найманці” перебувають на території дитячого майданчика у Курській області.
Посилаються творці фейку на ту ж саму Forward Observations Group. Однак, якщо переглянути фото зі сторінки цієї компанії, то можна побачити, що за цю дату та навіть ідентичний час була зроблена зовсім інша публікація з іншою геолокацією — Україна.
Та використовують у пропаганді росіяни не лише американців, але й французів. Так, у рамках кампанії залякування громадян Франції, після заяв президента Макрона про можливу відправку своїх військових в Україну, російські Telegram-канали та посольство РФ в ПАР поширили відео, на якому буцімто російські окупаційні війська беруть у полон “громадянина Франції”. Чоловік начебто воював на боці Збройних Сил України.
Фейковість відео підтвердило Посольство Франції у ПАР. Основним фактором, який видав пропагандистів, виявився акцент “полоненого”.
“Пропонуємо вашим акторам попрацювати над акцентом на уроках французької мови в Alliance française”, — написали французькі представники.
Чому росіяни створюють історії про іноземних найманців і потім нібито беруть їх в полон?
Головною метою подібних фейків є залякати союзників України, а також показати своєму народу, що вони воюють з “колективним Заходом”, а не з Україною.
При цьому пропагандисти підмінюють поняття, називаючи іноземний легіон, що є частиною ЗСУ, “найманцями”, таким чином намагаються знецінити героїзм українського війська та дискредитувати його.
Іноземці, які проходять військову службу у Збройних силах України, отримують таке ж грошове забезпечення, як і громадяни України. Про це йдеться у статті 21-3 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу.
Іноземці, які не хочуть підписувати контракт із ЗСУ, вступають у добровольчі батальйони. Вони не отримують матеріальної вигоди, а воюють “за ідею”. Але й вони не є “найманцями”.
Фейк 5:
“Українці катують росіян у полоні, а не навпаки”
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляв раніше, що ворожі Telegram-канали поширювали чимало дезінформації щодо бійців Сил оборони України. Зокрема в мережі активно просувалось відео, на якому нібито українські військові прив’язали одного з полонених російських окупантів до металевого стільця і катують його електричним струмом.
ЦПД з’ясував, що низка російських “воєнкорів” отримали пропозицію щодо його публікації від анонімних користувачів в особистих повідомленнях. Однак, через очевидний постановочний характер відео, навіть найвідданіші пропагандисти відмовилися розміщувати цей низькопробний фейк на своїх ресурсах та висміяли його.
Також ЦПД повідомляв про поширення інших відео, де теж нібито з полоненого росіянина, але вже прив’язаного до залізних ніжок ліжка, знущаються і б’ють його струмом. Таким чином російська пропаганда намагалася дискредитувати українців та залякати своїх військових, щоб вони не здавалися в полон.
Спростовували російські фейки й в СБУ. Як пояснювали в службі, такі відео зазвичай з’являлись у пабліках, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ.
Їхня мета: змістити акценти та спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон.
Про підготовку подібних фейкових матеріалів попереджали й Anonymous ще у березні 2022 року. Хакери опублікували фотокопію наказу російського Міноборони про підготовку фейкових відео.
Насправді ж щоразу після обміну полоненими саме звірства та знущання росіян над українськими бранцями підтверджується під час звичайного огляду лікарів. Так, раніше в інтерв’ю Вікнам Олена Толкачова розповідала, що медики можуть плакати від того, у якому стані до них потрапляють бійці.
У нас лікарі просто виходили іноді з палати й не могли прийти до тями. Вони не розуміли, як можна таке зробити з людиною. У нас лікарі, чоловіки, просто плакали.
Фейк 6:
“Українські військові прикриваються/женуть російських полонених для розмінування територій під час атак”
Разом з тим ЦПД зафіксував випадок, коли ворожі ресурси поширювали відео, на якому нібито українські військові використовували російських полонених для розмінування полів.
Відео містить дезінформаційні ознаки: невідома місцевість, відсутність облич, навмисне приховування кадрів стрільби, — пояснюють у ЦПД.
Також про фейковість відео свідчить те, що нібито в українських бійців чорне взуття. Насправді ж ЗСУ мають на забезпеченні взуття іншого кольору. І ще один нюанс видає російських пропагандистів — зелена стрічка на ногах “військових”. Адже українські захисники стрічки на ноги не наносять.
Крім того, у ЦПД розповідали про випадок, коли російські пропагандисти поширювали нібито відеоінтервʼю російського військового, який “утік” з українського полону.
Усі ці випадки вказують на те, що це черговий фейк роспропаганди, щоб демонізувати ЗСУ та звинуватити українських військових у недотриманні Женевської конвенції.
Насправді ж у подібних порушеннях Женевських конвенцій були помічені саме вояки окупантської армії. Так Запорізька ОВА у грудні 2023 року повідомляла про те, що прикриваючись військовополоненими як “живим щитом”, росіяни атакували позиції українських захисників. За фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочате кримінальне провадження (ст. 438 КК України). Підставою для цього став відеоматеріал, який поширили в мережі інтернет журналісти Радіо Свобода.
Тож коли РФ поширює певний фейк про українців, насправді вона вже вдається до тих злочинів, які приписує бійцям Сил оборони України.
Порівняння стану українських та російських військових у полоні
Український/російський полонений
Український/російський полонений
Український/російський полонений
Як і чому РФ використовує фейки проти України
РФ активно використовує фейки у своїй війні проти України та інвестує у їх продукування та подальше розповсюдження значні ресурси. Мета таких дій — сформувати комфортну або як мінімум нейтральну для Росії реальність.
Ярослав Телешун говорить, що ця реальність при цьому повинна позитивно бути сприйнята всередині країни, і водночас бути прийнятною для третіх країн, що не визначилися зі своєю позицією щодо російської війни проти України й воліли б зберегти свій “нейтральний” статус.
Водночас за словами політолога, ці фейки спрямовані на підточування стійкості українців та єдності наших союзників на тлі ескалації.
При цьому завдання, які стоять перед російськими “фабриками фейків” можуть бути абсолютно різноманітними: від дискредитації окремого індивіда, будь-то посадова особа або ж військовий/військова, до спроб переконструювати нашу історію та культуру.
Така системна підміна культурних символів з часом може призвести зрештою до трансформації національної ідентичності як такої.
Який вплив мають фейки про полонених на суспільство та родини захисників
Як стверджують у Спільноті Оленівки, створюючи фіктивну картинку дійсності російського полону і просуваючи її безперервно, росіяни таки досягають того, щоб у деяких людей зароджувалося зерно сумніву, що не все так однозначно, як каже українська та проукраїнська сторона.
Однак боротися з цим може кожна людина.
Як боротися з дезінформацією та фейками про полонених українців
Олександра Мазур впевнена, що може допомогти ефективна робота державних органів та міжнародних організацій. З досвіду великої частини учасників громадської організації родини не отримують інформації ні від державних органів про їхніх близьких, ні від міжнародних організацій. Через це родини не знають, як їм діяти та до кого звертатися.
В Україні існує багато структур, які збирають інформацію про полонених і мають належним чином контактувати з їхніми рідними — це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Обʼєднаний центр з пошуку та звільнення військовополонених, Національне інформаційне бюро, Уповноважений ВР з прав людини.
Але яким чином вони відстежують та дізнаються інформацію про полонених, окрім як від самих родин і від звільнених з полону захисників, нам невідомо.
Щодо міжнародних організацій, росіяни їх не допускають до місць утримань, тому, звісно, це ускладнює увесь процес отримання будь-якої інформації з місць утримань.
Ми вважаємо, що ООН та МКЧХ мають або ж публічно заявити та засудити РФ за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Або ж державні органи, правозахисні організації, громадські організації та інші, хто має можливість доносити інформацію за кордоном про російсько-українську війну, мають закликати світ перестати донатити цим організаціям та цим спонукати їх виконувати свої зобовʼязання щодо військовополонених.
Ми розуміємо, що цього досягнути неможливо у короткі строки, але зі свого боку ми вже намагаємось це робити за можливості.
Російські окупанти не зупиняють як свою машину фейків, так і тортур. Тому питання боротьби за українських полонених в кривавих лещатах РФ не має бути щоденним не лише для родин захисників, але й кожної свідомої людини у світі. Адже кожна хвилина, проведена в полоні, може стати останньою.