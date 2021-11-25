Головна сторінка

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Чому нам часто подобаються ті, що програють — розбираємо на прикладі Холостячки
Психологиня пояснила, чому ми так любимо саме тих героїв, які зазнали невдачі за крок до щастя на проектах Холостяк та Холостячка.
Що нового
Знецінення — одна з форм насильства: Дмитро Карпачов пояснив, як воно травмує дитину
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (17:30)
Чоловіча мода взимку 2021 — як одягатися тепло та стильно
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Ворожіння та приготування вареників: яка вона — традиційна програма вечорниць
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
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Для тебе
Батьківство
Знецінення — одна з форм насильства: Дмитро Карпачов пояснив, як воно травмує дитину
Як знецінення позначається на дитині та чому слід уже сьогодні переглянути свій підхід до виховання малечі.
Психологія
Чому нам часто подобаються ті, що програють — розбираємо на прикладі Холостячки
Психологиня пояснила, чому ми так любимо саме тих героїв, які зазнали невдачі за крок до щастя на проектах Холостяк та Холостячка.
Сімейні стосунки
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
Коли якась потреба не закривається у стосунках, а людина самостійно не може її закрити, вона шукає іншу людину, яка допоможе це зробити.
Поради
“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Батьки бояться, що хтось із малечі почуватиметься недостатньо улюбленим. Але в кожної дитини різні вподобання та потреби.
Більше для тебе
Відео
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (17:30)
0:35:00
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (17:30)
0:02:18
Ворожіння та приготування вареників: яка вона — традиційна програма вечорниць
0:21:00
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (14:30)
0:21:00
Вікна-новини. Випуск від 13.12.2021 (11:30)
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Жива, штучна чи в горщику? Як правильно обрати ялинку
0:04:39
“Стрибай! Чи тобі допомогти?” Як в Україні борються з домашнім насиллям
0:06:12
Найсильніша дитина України: як Ніколь Князева встановила понад 100 світових рекордів
0:35:08
Вікна-новини. Випуск від 10.12.2021 (22:00)
0:35:00
Вікна-новини. Випуск від 10.12.2021 (17:30)
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Поради
“Купую дітям однакові іграшки, а вони все одно сваряться. Що робити?”
Відповідає
Олег Следь
Психолог та психотерапевт
“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”
Відповідає
Анна Ткаченко
Персональний стиліст, fashion-блогерка
“Як приготувати зефір в домашніх умовах?”
Відповідає
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар
“Як обрати подушку для дитини?”
Відповідає
Ірина Платонова
Дитяча неврологиня і лікарка-педіатр
“Чи потрібно мені стукати, коли заходжу у дитячу кімнату”?
Відповідає
Дмитро Карпачов
дитячий психолог, телеведучий
“Чи корисно стрибати на скакалці? Це допоможе схуднути?”
Відповідає
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
Інтерв'ю
“Чи перевірив я револьвер? Ні. Це не моя робота”, — Болдвін про гучну трагедію на зйомках Іржі
Існує чіткий протокол, і він мене раніше ніколи не підводив. Я не перевіряв револьвер, я довіряю кожному на знімальному майданчику.
Про інтимне… і не лише — інтерв’ю Івана Дорна та його дружини
Рятує країну навіть вночі: Леся Литвинова про смертельний Covid-19 та нестачу кисню
Ніч, море, медузи: Марків розповіла про зйомки фільму Чому я живий — інтерв’ю
Романтизм, авантюризм, криміналістика в літературі та житті — ексклюзивне інтерв’ю Стогнія
Розповіді
Мей Маск
Мей Маск про переїзд у Торонто, життя без кредитної історії та своє “пощастило”
Марія Бєляєва
Людмила Рокицька
Вона вміє керувати часом: історія годинникарки зі Снятина
Ірина Тимчишин
Роман Кашпур
Самотужки зрушив з місця літак і встановив рекорд України — історія незламного ветерана
Марія Малевська
Стиль життя
Здоров'я та краса
Чоловіча мода взимку 2021 — як одягатися тепло та стильно
Готові формули образів на холодний період для чоловік 2021-2022.
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Без олів’є і шуби: як зробити новорічний стіл смачним і корисним
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Приємний вояж: Мішель Андраде розповіла, як зробити свою подорож вдалою
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Економічний паспорт для українських дітей: що це таке та навіщо він потрібен