Серце не витримало очікування синів з фронту: у Львові врятували батька двох воїнів

Історія 56-річного Ігоря Коверка — це не просто медичний кейс, а відображення того, яку ціну платять українські родини за кожен день очікування звісток з фронту.

Батько двох військовослужбовців, який раніше не скаржився на здоров’я, опинився на межі життя і смерті через надмірне хвилювання за своїх синів. Про успішну операцію та шлях пацієнта до одужання розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Ціна очікування: як війна підірвала здоров’я Ігоря Коверка

Проблеми з серцем у пана Ігоря почалися не через фізичні навантаження, а через емоційне виснаження. Обидва його сини захищають Україну на передовій. Найважчим випробуванням став період, коли молодший син тривалий час не виходив на зв’язок, перебуваючи у напівоточенні.

Попри те, що хлопець зрештою зателефонував і заспокоїв рідних, організм батька не витримав перенесеного стресу. Вже за два дні, 24 лютого 2025 року, у чоловіка стався важкий інфаркт. Після детального обстеження лікарі винесли приголомшливий вердикт: серце пацієнта функціонує лише на 20%. Вихід був лише один — негайна пересадка.

Трансплантація серця у Львові: шлях від списку очікування до операції

Влітку минулого року пана Ігоря внесли до листа очікування. За словами медиків, чоловік зустрів цю новину надзвичайно мужньо та спокійно. Очікування донорського органу тривало пів року.

Вирішальний момент настав у січні.

Донор з’явився за пів року очікування, і 17 січня кардіохірурги Центру трансплантології замінили зношене серце пана Ігоря новим, — зазначають у медоб’єднанні.

Складна операція пройшла успішно, і новий орган почав стабільно працювати в організмі чоловіка.

На сьогодні Ігор Коверко почувається значно краще. Він уже проходить реабілітацію та готується до повернення додому. Найбільша мрія чоловіка — дочекатися синів з перемогою, маючи сили їх обійняти.

Чоловік не втомлюється дякувати родині донора, яка у найважчий момент прийняла рішення дати шанс на життя іншій людині, а також львівським кардіохірургам, які фактично подарували йому другий день народження. Ця історія вкотре доводить, що навіть у найтемніші часи професіоналізм лікарів та людська самопожертва здатні творити дива.

