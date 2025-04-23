Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу

Нині наше традиційне та спокійне життя порушили звуки сирен. Під час повітряної тривоги ми маємо ховатися у безпечному місці, щоб зберегти життя. Також не працюють офіційні та державні установи, лікарні, а заклади освіти спускають дітей в укриття.

Тож українці розробили кілька сайтів для відстеження на карті повітряної тривоги онлайн в Україні.

Карта повітряних тривог онлайн

Дивись офіційну карту повітряних тривог України онлайн, на якій оперативно з’являється інформація про небезпеку у регіонах, наприклад — про загрозу балістики.

По кольорах:

сірий колір – немає тривоги

червоний колір – повітряна тривога

помаранчевий – загроза артобстрілу

зелений – загроза вуличних боїв

Карта повітряних тривог: де є загроза

Вадим Клименко розробив сайт під назвою єМапа за допомогою відкритого міжнародного сервісу OpenStreetMap. Скроль вниз, щоб побачити, де зараз повітряна тривога в Україні.

На карті повітряних тривог України деякі місця виділені помаранчевим кольором — це індикатор, який показує, в яких областях повітряна тривога зараз. Також, якщо наведемо курсор на область, побачимо коли вона залунала. Зелені області означають відбій тривоги, сірі — немає інформації.

На карті можна слідкувати, де є загроза ракетного удару чи нальоту дронів. Cтежити можна як за цілими областями, так і за окремими районами області, як-от Броварський, Вишгородський, Бориспільський тощо.

Інтерактивна карта повітряних тривог в Україні — ОНЛАЙН

Карта тривог зараз

Часто українцям корисно знати не лише про загрозу, а і розуміти, чому зараз тривога. Досвід попередніх років дозволяє нам планувати життя, враховуючи — у небо здійнявся російський МІГ чи ворог запустив балістику в напрямку нашого міста.

Отож дивись ще одну карту повітряних тривог України, на якій також є інформація про:

загрозу артилерії

загрозу БПЛА

хімічну небезпеку

радіаційну небезпеку

пожежну небезпеку

небезпеку через вітер, сніг, ожеледицю, повінь

Ця мапа дуже зручна завдяки своїм позначкам. Є перелік усіх тривог та небезпек: позначка безпілотника — повітряна тривога; позначка снаряда — загроза артобстрілу; вогник — пожежна небезпека; хмаринка — попередження про снігопади й ожеледь.

Онлайн карта повітряної тривоги в України

Мапа України на сайті https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ відстежує повітряну тривогу онлайн по областях України. Червоним підсвічують області, де оголошена тривога.

Сайт оновлюється автоматично кожні 25 секунд. Інтерактивну карту повітряної тривоги розробив користувач Twitter з ім’ям @__gm__.

На цій карті демонструють, яка причина повітряної тривоги зараз. Так, червоним кольором традиційно позначають область, де оголошено повітряну загрозу. Є і додаткові позначення. Помаранчевий — загроза артобстрілу, сині — загроза вуличних боїв, бежевий — немає інформації про тривогу.

Що темніший колір — то довше триває тривога в даній області.

Де є повітряна тривога: карта онлайн

І наостанок даємо ще одну карту, яка допоможе з’ясувати, де в Україні оголошено повітряну тривогу та де загроза обстрілу з боку російських військ. Закликаємо берегти себе і за можливості спускатися в укриття або користатися правилом двох стін.

На мапі ж усе максимально лаконічно й просто: червоний колір — є загроза, сірий — немає.

Що ж, тепер у тебе є будь-яка мапа тривог на вибір. Бережи себе та рідних, перебувай в укритті до оголошення відбою. Донать на Сили оборони України.

До слова, ми також щодня публікуємо актуальну карту бойових дій та інформацію про ситуацію на фронті.

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