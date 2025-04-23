Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу

Нині наше традиційне та спокійне життя порушили звуки сирен. Під час повітряної тривоги ми маємо ховатися у безпечному місці, щоб зберегти життя. Також не працюють офіційні та державні установи, лікарні, а заклади освіти спускають дітей в укриття. Тож українці розробили кілька сайтів для відстеження на карті повітряної тривоги онлайн в Україні. Карта повітряних тривог онлайн Дивись офіційну карту повітряних тривог України онлайн, на якій оперативно з’являється інформація про небезпеку у регіонах, наприклад — про загрозу балістики. По кольорах: сірий колір – немає тривоги червоний колір – повітряна тривога помаранчевий – загроза артобстрілу зелений – загроза вуличних боїв Карта повітряних тривог: де є загроза Вадим Клименко розробив сайт під назвою єМапа за допомогою відкритого міжнародного сервісу OpenStreetMap. Скроль вниз, щоб побачити, де зараз повітряна тривога в Україні. На карті повітряних тривог України деякі місця виділені помаранчевим кольором — це індикатор, який показує, в яких областях повітряна тривога зараз. Також, якщо наведемо курсор на область, побачимо коли вона залунала. Зелені області означають відбій тривоги, сірі — немає інформації. На карті можна слідкувати, де є загроза ракетного удару чи нальоту дронів. Cтежити можна як за цілими областями, так і за окремими районами області, як-от Броварський, Вишгородський, Бориспільський тощо. Інтерактивна карта повітряних тривог в Україні — ОНЛАЙН Читати на тему Швидкісні творці трагедій: чому балістичні ракети так складно збити Пояснюємо, які особливості дії балістичних ракет та чому їх так складно збити. Карта тривог зараз Часто українцям корисно знати не лише про загрозу, а і розуміти, чому зараз тривога. Досвід попередніх років дозволяє нам планувати життя, враховуючи — у небо здійнявся російський МІГ чи ворог запустив балістику в напрямку нашого міста. Отож дивись ще одну карту повітряних тривог України, на якій також є інформація про: загрозу артилерії загрозу БПЛА хімічну небезпеку радіаційну небезпеку пожежну небезпеку небезпеку через вітер, сніг, ожеледицю, повінь Ця мапа дуже зручна завдяки своїм позначкам. Є перелік усіх тривог та небезпек: позначка безпілотника — повітряна тривога; позначка снаряда — загроза артобстрілу; вогник — пожежна небезпека; хмаринка — попередження про снігопади й ожеледь. Онлайн карта повітряної тривоги в України Мапа України на сайті https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ відстежує повітряну тривогу онлайн по областях України. Червоним підсвічують області, де оголошена тривога. Сайт оновлюється автоматично кожні 25 секунд. Інтерактивну карту повітряної тривоги розробив користувач Twitter з ім’ям @__gm__. На цій карті демонструють, яка причина повітряної тривоги зараз. Так, червоним кольором традиційно позначають область, де оголошено повітряну загрозу. Є і додаткові позначення. Помаранчевий — загроза артобстрілу, сині — загроза вуличних боїв, бежевий — немає інформації про тривогу. Що темніший колір — то довше триває тривога в даній області. Де є повітряна тривога: карта онлайн І наостанок даємо ще одну карту, яка допоможе з’ясувати, де в Україні оголошено повітряну тривогу та де загроза обстрілу з боку російських військ. Закликаємо берегти себе і за можливості спускатися в укриття або користатися правилом двох стін. На мапі ж усе максимально лаконічно й просто: червоний колір — є загроза, сірий — немає. Що ж, тепер у тебе є будь-яка мапа тривог на вибір. Бережи себе та рідних, перебувай в укритті до оголошення відбою. Донать на Сили оборони України. До слова, ми також щодня публікуємо актуальну карту бойових дій та інформацію про ситуацію на фронті.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter