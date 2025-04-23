Війна в Україні

Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 21:58
Карта тривог онлайн
Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу
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Сексуальне насильство в полоні
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