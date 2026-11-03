Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Росії: характеристики літака Ту-95МС

Росія активно застосовує бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС у війні проти України. Саме ним загарбники атакують мирні українські міста, воєнні та цивільні об’єкти.

Читай, у чому особливість новішої версії Ту-95 та які характеристики має Ту-95МС.

Ту-95: історія

Загалом перша версія Ту-95 була розроблена ще за часів Сталіна, у 1950-х роках. Адже в той час США вже мали стратегічний бомбардувальник Convair B-36 Peacemaker, який міг дістатися кордонів СРСР. А Радянському Союзу не було що виставити на противагу американцям.

Тож головним завданням Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко в тилу ворога за будь-яких погодних умов та незалежно від часу доби.

Наразі армія РФ має на своєму озброєнні новіші версії літака Ту-95МС та Ту-95МСМ. Вони залишаються основними стратегічними ракетоносцями Повітряно-космічних сил РФ.

Читати на тему Ракета Бандероль: характеристики та які країни допомагають РФ у її створенні Що відомо про російську ракету Бандероль.

Ту-95МС: характеристики

Екіпаж — сім осіб.

сім осіб. Довжина — 49,6 м.

49,6 м. Висота — 13,3 м.

Розмах крил — 50,05 м.

50,05 м. Максимальна злітна маса — близько 185 тис. кг.

близько 185 тис. кг. Максимальна швидкість — 830 км/год.

км/год. Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці. Бойовий радіус — 6500 км.

На відміну від Ту-95МСМ, літак Ту-95МС не може нести більш сучасну крилату ракету Х-101.

Що відрізняє моделі Ту-95 від інших бомбардувальників? Те, що турбіни та редуктори чотирьох двигунів НК-12, які має Ту-95, вважаються одними з найкращих у світі та мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.

Однак це має і свої мінуси — гучний літак дуже просто помітити в повітрі.

Ту-95МСМ (модернізований)

Додано зовнішні підвіски: до 8 крилатих ракет (Х-101/Х-102) під крилами, плюс внутрішні 6 — всього до 14–16 ракет.

Оснащено оновленим радаром, сучасними системами відображення інформації, модернізованим двигуном НК-12МПМ з новими пропелерами AV-60T.

Дальність ракет:

Х-55 — понад 2500 км;

Х-101 — до 5000 км, з високоточним наведенням;

Х-102 — ядерний аналог Х-101.

Раніше ми описували характеристики радянського винищувача МіГ-31, який несе ракети Кинджал.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!