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Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Росії: характеристики літака Ту-95МС

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 03 Листопада 2026, 16:00 2 хв.
Ту-95МС
Фото Getty Images

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