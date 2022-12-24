Світ

Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 07:00
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