Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ

Одне повномасштабне вторгнення, тисячі атак на полі бою, сотні ракет, зокрема й балістичних, що були випущені по українських містах. Російські окупанти продовжують вести війну на знищення нашого народу та разом з тим ми не припиняємо оборонятись.

На кожну атаку ми знаходимо, як відповісти та чим оборонятись. Так, наприклад, через постійні обстріли нашої інфраструктури, світ почав активно шукати спосіб захистити українське небо.

Проте, ми розуміємо, що одна лише поява на нашій території новітнього озброєння та систем ППО не гарантують відступ окупантів від їхніх злочинних планів.

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Тому ми маємо бути більш підготовленими та знати все про балістичні ракети, які має РФ, та які так прагнуть отримати російські окупанти від Ірану та продовжити атаки на українські міста.

Що таке балістична ракета

Балістична ракета — це тип ракети, яка летить по балістичній траєкторії, тобто перебуває у некерованому русі. Це одна з найбільш складних цілей для систем ППО.

Також небезпека застосування балістичних ракет полягає в тому, що вони можуть долати досить великі відстані.

Запускатись цей вид озброєння може як зі стаціонарних, так і мобільних установок.

Які існують види балістичних ракет

Зазвичай балістичні ракети поділяють між собою за дальністю польоту. Однак стандартної класифікації не існує.

Наприклад, американський відділ балістичних ракет розрізняє чотири основні групи ракет, серед яких є як міжконтинентальні, середньої дальності та навіть малої дальності.

А ось російська класифікація налічує вже п’ять видів: стратегічний, оперативно-стратегічний, робочий, оперативно-тактичний і тактичний. Проте кількість видів не означає більшу ефективність, оскільки російська дивізія все ж таки значно програє американській у можливостях дальності польоту ракет.

Які види балістичних ракет використовує РФ

Іскандер

Іскандер — це оперативно-тактичний ракетний комплекс, який може використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети. На озброєнні РФ має Іскандер-М з двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Також вони можуть використовувати надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями та помилковими мішенями. Такі характеристики дають можливість обходити системи ПРО.

Вага такої ракети 3,8 тонни, з яких 480 кілограмів — бойова частина. Висота траєкторії становить 50 кілометрів максимум, як і мінімальна дальність її польоту.

Сармат

Стратегічний ракетний комплект шахтного базування п’ятого покоління РС-28 Сармат може подолати 16 тисяч кілометрів до своєї цілі та несе в собі п’ять тонн навантаження.

Одна ракети може нести 10-15 боєголовок, що залежить від їхньої потужності. Мінімально їхня потужність оцінюється в 750 Кт.

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Тополь-М

Стаціонарний ракетний комплекс може нести близько десяти міжконтинентальних балістичних ракет типу 15Ж65. Також цей вид ракет може нести в собі хибні цілі, що у перспективі заважатиме роботі ПРО.

PC-24 Ярс

Тактико-технічні можливості міжконтинентальної ракети шахтного базування PC-24 Ярс не розкриваються. Проте відомо, що вона має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення.

Крім того, ймовірно, вона мала б замінити МБР PC-18 і РС-20 і скласти разом з Тополь-М основу ударного угруповання Ракетних військ стратегічного призначення.

Булава-30

Міжконтинентальна ракета морського базування Булава-30 — це триступенева твердопаливна ракета. Здебільшого вона розміщується на підводних човнах.

Її радіус дії складає вісім тисяч кілометрів. Крім того, Булава-30 може бути носієм для шести-десяти ядерних блоків.

Російські окупанти нещадно б’ють усіма наявними ракетами по мирному населенню України. Серед них є особливо небезпечні. Читай детальніше про ракети Кинджал та їхні характеристики.

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