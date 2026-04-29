Трамп на обкладинці: у США анонсували лімітовану серію паспортів із портретом президента

Держдепартамент США оголосив про запуск ексклюзивної серії закордонних паспортів, присвячених ювілею американської державності.

Головною особливістю нового дизайну стало зображення чинного президента Дональда Трампа на внутрішній стороні обкладинки. Про це пише Politico.

Символізм та золото: як виглядатиме новий документ

Згідно з офіційними прев’ю, портрет Трампа буде нанесений поверх тексту Декларації незалежності. Композицію доповнює особистий підпис президента, виконаний у золотому кольорі. На інших сторінках документа розмістять історичні зображення, зокрема сцену підписання Декларації батьками-засновниками США.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт підкреслив, що цей випуск є частиною масштабного святкування 250-річчя незалежності країни (America250). Попри візуальні зміни, документ збереже всі найсучасніші стандарти захисту, які роблять американський паспорт одним із найнадійніших у світі.

Де та як отримати паспорт з Дональдом Трампом

Вихід лімітованої серії запланований на липень 2026 року. Отримати такий буклет зможуть громадяни, які подаватимуть заявку на новий паспорт через паспортне агентство у Вашингтоні.

Ключові факти про випуск:

Жодних додаткових зборів — ціна документа залишиться стандартною;

Обмежений, видаватиметься за принципом хто перший прийшов;

На першому етапі — лише у столичному відділенні.

Оновлення паспорта є лише одним із елементів ініціативи America250. Програма святкувань вражає своїми масштабами: від проведення боїв UFC безпосередньо у Білому домі до організації вуличних гонок Гран-прі у самому центрі Вашингтона.

Варто зауважити, що це далеко не перший випадок брендування державних інституцій за каденції Трампа.

Раніше адміністрація оголосила про перейменування Центру Кеннеді на “Центр Трампа-Кеннеді”, а Інститут миру отримав ім’я Дональда Трампа. Крім того, підпис президента з’явиться на нових паперових банкнотах США, що зробить його першим чинним главою держави в історії, чий автограф прикрасить американську валюту.

Цікаво, що тренд на вшанування американського політика вийшов далеко за межі Сполучених Штатів і знайшов відгук навіть в Україні. Зокрема, у Чернігові теж вирішили відзначити постать 45-го президента США, назвавши на його честь сквер.

