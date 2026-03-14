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Доля Інституту українознавства під питанням: чому заклад змушений «ущільнюватися»

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 14 Березня 2026, 12:00 3 хв.

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