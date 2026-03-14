Доля Інституту українознавства під питанням: чому заклад змушений «ущільнюватися»

Інститут українознавства, який раніше займав кілька поверхів великого адміністративного приміщення, був переселений у невелике двоповерхове приміщення.

Цей переїзд викликав конфлікт, оскільки адміністрація та Київський університет Шевченка пояснюють його необхідністю “ущільнитися”, тоді як частина фахівців говорить про поступове знищення закладу. Водночас Міністерство освіти заявляє про свою непричетність до змін.

Від чотирьох поверхів до прибудови: Інститут українознавства на межі існування

Конфлікт розпочався з допису заступника директора Інституту українознавства, а нині віцевійськового Антона Бондаренка з позивним Меч. Він опублікував інформацію про терміновий переїзд інституту з чотириповерхової адмінбудівлі до невеликої прибудови до гуртожитку.

За його словами, у приміщенні гуртожитку недостатньо місця для науково-дослідних робіт, а також для розміщення наукової літератури, архівів та бібліотеки інституту.

Старе приміщення Інституту українознавства, яке досі відображається на картах, нині стоїть порожнім. Науковці з’їхали звідти на початку лютого, хоча таблички з їхніми іменами досі залишаються.

Інститут українознавства був створений на другий рік Незалежності для поглиблення сучасних знань про Україну та розвитку патріотичного виховання. Він активно розвивався за прем’єра Ющенка, гальмував за віцепрем’єра Табачника. Під час повномасштабної війни держава зрозуміла, що утримувати заклад несила. Два роки тому Міністерство освіти передало його Київському університету імені Шевченка.

Утримувати величезний корпус та сплачувати комунальні послуги стало неможливо. У 2024 році відбулися протести, і частина співробітників звільнилася. Нині в інституті працює трохи більше двох десятків людей.

Однак попри це, директор зберігає оптимізм, заявляючи, що заклад справляється з поставленими завданнями, хоча зарплати тут невеликі, оскільки з бюджету гроші тепер не надходять.

У лютому з’ясувалося, що інститут перейшов у підпорядкування університету, а приміщення залишилося Міністерству. Наказом Міністерства освіти і науки України внесено зміни до наказу іншого, згідно з якими Київський університет Шевченка є правонаступником всього майна, окрім нерухомого, прав та обов’язків науково-дослідного інституту українознавства.

В університеті повідомили, що терміново підшукали інше приміщення площею 138 квадратних метрів замість майже 2000. Вони відремонтовані, але співробітники працюють по черзі, а дехто – у колишньому коридорі, оскільки місця бракує.

Доктор філологічних наук Микола Васьків, який нині досліджує, як сучасну мілітарну літературу можна ефективно впроваджувати у навчальному процесі, зазначає, що нині люди працюють тут “хіба за ідею”.

У Київському університеті заявляють, що допомагають науковцям отримувати гранти, а нове приміщення підібрали з того, що мали. Вони називають це “вимушеною мірою” та частиною процедури реорганізації.

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