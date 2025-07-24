Рейтинговий список вступників: як можна дізнатися свої шанси щодо навчання у ВНЗ

Випускники шукають рейтинговий список вступників, щоб оцінити свої шанси на вступ до університету, зокрема на бюджетне місце. Заявку подали — а де дивитися результати?

Читай у матеріалі про рейтинговий список вступників та як оцінити свої шанси на вступ.

Рейтинговий список вступників 2025: де шукати

Під час вступної кампанії 2025 року рейтингові списки абітурієнтів у всіх закладах вищої освіти України публікуватимуться на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

Онлайн-платформа була створена у 2017 році з метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийняття до закладів вищої освіти. Так абітурієнти, їх батьки, освітні експерти та інші зацікавлені особи інформуються про перебіг вступної кампанії.

Списки вступників за рейтингом будуть оприлюднюватися окремо для кожної спеціальності в період подання заяв до закладів вищої освіти та під час зарахування, що триватиме з 19 липня до 1 серпня.

У рейтингових списках зазначатимуться конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ, інша інформація, що необхідна для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.

Інформація, яку користувачі бачать на сайті інформаційної системи, береться з Єдиної державної бази з питань освіти на підставі укладених договорів із Державним підприємством Інфоресурс та оновлюється щодоби.

Також на сайті розміщена інформація про всі заклади фахової передвищої та вищої освіти в Україні, що здійснюють приймання абітурієнтів на навчання таких ступенів як фаховий молодший бакалавр, бакалавр та магістр.

Інформацію можна отримати по кожному закладу окремо, йдеться про спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка фахівців, контактна інформація, вартість навчання тощо.

Окрім того, вступники можуть знайти відкриті дані щодо прохідних балів на бюджет та контракт за минулі роки, що дозволить зорієнтуватись щодо шансів на вступ у поточному році.

У рейтингових списках ти можеш побачити “Зареєстровано у закладі освіти“. Читай, що це означає.

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