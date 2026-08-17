Для тебе Освіта

Коли осінні канікули 2026: дати відпочинку школярів в Україні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 15:00 3 хв.
Коли осінні канікули в школах України у 2026 році
Фото Pexels

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