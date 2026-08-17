Коли осінні канікули 2026: дати відпочинку школярів в Україні

До 1 вересня залишилося зовсім небагато часу. Поки школярі намагаються вхопити останні миті літнього тепла, батьки вже активно занурюються у шкільні турботи.

Перший дзвоник пролунає вже зовсім скоро, а разом із ним розпочнуться уроки, домашні завдання та контрольні. Тож коли осінні канікули 2026 року дозволять школярам зробити першу перерву в навчанні та трохи перепочити — читай далі.

Коли будуть осінні канікули в школі 2026: орієнтовні дати

За попередніми планами, освітній процес у сезоні 2026/2027 матиме свої особливості. Батькам важливо розуміти, коли осінні канікули в школі 2026 року зможуть розвантажити учнів. Орієнтовно цей період припаде на останній тиждень жовтня — з 26 жовтня по 1 листопада.

Варто зауважити, що точні терміни, коли в жовтні 2026 канікули в школі розпочнуться саме у вашому регіоні, можуть варіюватися.

Згідно з законодавством, кожен заклад освіти має право самостійно визначати графік відпочинку.

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Коли осінні канікули в школах України: тривалість та вимоги закону

Традиційно осінні канікули в школі тривають один календарний тиждень. Уряд встановив, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2026 року і триватиме до кінця червня 2027 року. Однак це не означає, що діти будуть за партами весь червень — цей час часто відводиться на екскурсії або підсумкові заходи.

З’ясовуючи, коли осінні канікули в школах України будуть офіційно оголошені, слід пам’ятати про правило 30 днів. Закон Про повну загальну середню освіту вимагає, щоб протягом року (окрім літнього періоду) школярі відпочивали не менше місяця.

Це дозволяє гнучко планувати графік, враховуючи навіть плани на наступний сезон, наприклад, коли осінні канікули 2027 року.

Чому дати, коли осінні канікули в Україні, можуть змінюватися

Зараз на формат навчання та відпочинку найбільше впливає безпекова ситуація. Оскільки школи можуть працювати очно, дистанційно або у змішаному форматі, графік стає дуже адаптивним.

Якщо ти плануєш сімейні справи та хочеш знати напевно, коли осінні канікули в Україні почнуться у твоєму місті, зважай на такі фактори:

Наявність та місткість укриттів у школі;

Енергетична ситуація в регіоні;

Рішення педагогічної ради конкретної школи.

Отже, хоча більшість українських шкіл орієнтуються на кінець жовтня, єдиної дати для всіх не існує. Тепер ти знаєш приблизні терміни, коли будуть осінні канікули в школі 2026, тож можеш поступово готуватися до першої великої перерви у навчанні.

Раніше ми писали, що МОН оновило правила поділу класів на групи: що зміниться для українських шкіл у 2026 році.

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