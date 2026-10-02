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Доплати медикам швидкої в Києві під час атак: деталі рішення

Марина Слизовська, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 13:00 2 хв.
доплати медикам швидкої київ

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