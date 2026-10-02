Доплати медикам швидкої в Києві під час атак: деталі рішення

Медики екстреної допомоги в Києві отримуватимуть доплати за роботу на місцях влучань під час атак російської армії. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Про це поінформував столичний Департамент охорони здоров’я.

Доплати медикам екстреної допомоги в Києві: що відомо

Київрада запровадила додаткові виплати медикам бригад екстреної медичної допомоги, які працюють на місцях влучань під час російських атак.

— Ми запроваджуємо доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ. Зазначу, медики завжди прибувають першими. Працюють вдень і вночі. Рятують здоров’я та життя людей, — сказав міський голова Віталій Кличко.

Повідомляється, що розмір додаткової виплати залежатиме від часу роботи або тривалості виїзду медика.

Столичним медикам екстреної допомоги доплачуватимуть за:

роботу під час повітряної тривоги;

роботу безпосередньо на місці ураження;

на місці ураження під час повітряної тривоги — підвищена ставка.

Раніше ми повідомляли, як працюють заклади, зокрема медичні, та громадський транспорт у Києві під час жовтих та червоних рівнів загроз.

Фото: Департамент охорони здоров’я міста Києва

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!