Швидка допомога в селах стане доступнішою: НСЗУ впроваджує сільський коефіцієнт

Робота екстреної медичної допомоги — це завжди гра наввипередки з часом. Проте навіть у критичних ситуаціях пацієнти часто стикаються зі збоями: то машина затримується, то везе не в ту лікарню.

У 2026 році держава планує системно розв’язати ці проблеми, збільшивши фінансування галузі майже на 2 мільярди гривень.

Про те, на що витратять ці кошти та чому медицина в селах стане доступнішою, в ексклюзивному інтерв’ю РБК Україна розповіла очільниця Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

Правильний маршрут при інсультах та інфарктах

Для пацієнта з гострим станом головне — потрапити до лікарні, яка має необхідне обладнання та фахівців. Саме на вдосконалення цього «маршруту життя» спрямована нова стратегія. Додаткове фінансування дозволить забезпечити бригади всім необхідним — від повних аптечок та пального до гідної мотивації персоналу.

Наталія Гусак наголошує на важливості вибору медичного закладу:

Для нас важливо, щоб пацієнти з інсультом чи інфарктом отримували медичну допомогу саме в тих лікарнях, які законтрактовані з НСЗУ за цими напрямами. А туди їх можуть вчасно і правильно за маршрутом довезти бригади екстреної медичної допомоги, — зазначила голова НСЗУ.

Новий підхід для регіонів: що таке сільський коефіцієнт

Одним із головних болів системи залишається доїзд у віддалені населені пункти. Щоб виправити ситуацію, у 2026 році НСЗУ запроваджує так званий сільський коефіцієнт при оплаті послуг. Це має стимулювати Центри екстреної медичної допомоги приділяти більше уваги саме тим викликам, що надходять із глибинки.

Підґрунтям для змін став глибокий аналіз попередніх років.

У 2025 році команда НСЗУ аналізувала показники ефективності надання медичної допомоги, у тому числі щодо первинки, а також системно опрацьовувала звернення громадян стосовно екстреної медичної допомоги, — розповіла Наталія Гусак.

Цифровий нагляд та оплата за результат

Замість оплати за факт існування, НСЗУ переходить до контролю якості. Тепер кожен виїзд, його тривалість та кінцева точка госпіталізації фіксуються в електронній системі охорони здоров’я через спеціальний модуль.

Мета — зробити так, щоб кожна гривня платників податків працювала на порятунок.

— Безумовно, наша мета полягає в тому, щоб поступово перейти до оплати за ефективність роботи ЕМД. Фактично вже три роки поспіль ми аналізуємо надання екстреної допомоги в регіонах при інсульті та інфаркті міокарда. Ці показники відстежуємо і щомісяця направляємо в регіони, щоб робота коригувалася і при цьому ухвалювалися відповідні управлінські рішення, — наголосила Наталія Гусак.

За словами голови служби, такий жорсткий моніторинг уже дає плоди: логістика стала чіткішою, а пацієнти все частіше потрапляють саме в ті руки, які здатні їх врятувати.

