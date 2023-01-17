Відлік йде на хвилини! Як розпізнати інфаркт та скільки часу є на порятунок — розповідає кардіологиня

Ось ти п’єш смачну каву в улюбленій кав’ярні, чи сидиш за робочим столом в офісі й неочікувано з’являється цей невимовний біль у грудях.

Хтось може зволікати з думкою, що все і так минеться. Однак це може бути надзвичайно небезпечно, адже ніколи не знаєш, коли тебе може спіткати інфаркт.

У будь-якому разі варто знати, як розпізнати гострий інфаркт міокарда та що потрібно робити. Також гарною звичкою стане щорічна перевірка свого організму, зокрема й стану серцево-судинної системи.

Зараз також дивляться

Тому лікарка-кардіолог Наталія Іванюк розповіла детальніше про симптоматику інфаркту та пояснила, якими мають бути перші кроки для порятунку людини.

Які основні симптоми гострого інфаркту міокарда

сильний біль, що ніби стискає груди біль локалізується саме посередині грудної клітини біль може віддавати в ліву руку, лопатку та навіть нижню щелепу або живіт

Іноді також можуть спостерігатись:

зниження артеріального тиску

зміна частоти пульсу

запаморочення

слабкість

втрата свідомості

За наявності таких симптомів, негайно викликай швидку допомогу!

Статись інфаркт може під час або після сильного фізичного навантаження. Крім того, важливо знати, що біль не минає самостійно, а трохи вгамувати його можуть лише ліки.

Скільки часу є на те, щоб врятувати людину

Критично важливо, аби людина отримала допомогу у межах “терапевтичного вікна” — перші дві години від початку нападу.

Коли минає дві години після інфаркту, серцевий м’яз/його частина зазнають незворотних змін. У разі зволікання лікування вже може мати значно меншу ефективність. Якщо звернутись до лікаря вчасно, то є всі шанси на повне відновлення міокарду.

Також важливо знати, що пацієнт повинен бути госпіталізований до кардіохірургії, а не терапії чи кардіології. Ставити крапельниці хворому можна лише після коронарографії.

Як допомогти людині з інфарктом до приїзду лікаря

покласти хворого в горизонтальне положення відкрити вікно, щоб забезпечити доступ свіжого повітря розстібнути комір, зняти шарф хворому, щоб максимально полегшити вільне дихання виміряти артеріальний тиск та пульс, після чого записати показники для лікаря важливо дати людині попити води можна дати хворому одну пігулку нітрогліцерину, щоб зменшити біль, а також дві пігулки аспірину, які необхідно розжувати

Що не можна робити при інфаркті

ігнорувати симптоми

займайтись самолікуванням

зволікати та не викликати швидку допомогу

Також якщо останнім часом твоє серце часто нагадує про себе болем, задишкою та онімінням — це можуть бути симптоми міокардиту. Читай у нашому матеріалі детально, що таке міокардит, які його симптоми та способи лікування.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!