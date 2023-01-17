Здоров'я та краса

Відлік йде на хвилини! Як розпізнати інфаркт та скільки часу є на порятунок — розповідає кардіологиня

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Січня 2023, 18:30
інфаркт
Фото: Pexels

Більше новин
Жураківська
“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураківська розчулила мережу реакцією на трагедію в Дніпрі
Які фрукти та овочі їсти взимку
Що їсти у січні — зимовий раціон для здорового життя
Як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини
Державна допомога при народженні дитини — яка сума та як подати заяву
Звички СРСР
Це — не наша культура! Радянські стереотипи, яких варто позбутися у новому українському суспільстві
Дивитись більше

Матеріали по темі

лінзи
Як правильно носити лінзи взимку: п’ять порад для безпеки твоїх очей
рівень глюкози
Не тільки діабетикам! Чому та коли слід перевіряти вміст глюкози у крові
коронавірус штамп кракен
Випустили Кракена! Зафіксували новий, найзаразніший штам Covid-19: симптоми та особливості
Відлік йде на хвилини! Як розпізнати інфаркт та скільки часу є на порятунок — розповідає кардіологиня
Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах

Відео
0:04:22
Наталія Гуменюк про ймовірність масованої ракетної атаки РФ

Залп до 44 ракет у Чорному морі. До чого готується РФ — звітує Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW
0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Ще й мародерите? Аякже! Військовий РФ жаліється на брак харчів і мріє поїхати додому
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Запеклі бої тривають, а колаборанти тікають — ситуація на Східному фронті зараз
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криків більше не чути… Що відбувається на місці ракетного удару в Дніпрі
0:02:43
Залізничне
Шукають зламані снарядами дерева, щоб обігріти дім: як подружжя пенсіонерів виживає під обстрілами РФ у Залізничному
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:18
Київщина
Воронка діаметром 10 метрів замість городу! Мешканці Київщини обурені черговою атакою РФ
0:02:25
М113
Німецький помічник з незвичним іменем! Як М113 рятує ЗСУ на фронті, та які враження українських захисників
0:03:48
Купʼянськ
Лінія фронту надто близько! Нищівні обстріли мирних у Куп’янську
Більше відео
Які фрукти та овочі їсти взимку
Читати далі
Що їсти у січні — зимовий раціон для здорового життя
Місячний календар риболовлі на січень 2023: коли клюватиме риба
Читати далі
Найкращий кльов у січні 2023: місячний календар риболовлі для вдалого улову

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь