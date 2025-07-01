Цитати про захід сонця для Instagram — як красиво сказати дню добраніч

Захід сонця викликає емоції, які, трапляється, складно вдягти у матерію слів. Його ідеальні відтінки — від ніжно рожевого до темно-фіолетового — викликають душевне хвилювання та змушують замислитися над життям.

Ми зібрали добірку коротких та влучних цитат для Instagram, немов спеціально створених для твоїх чарівних кадрів заходу сонця.