Що почитати для кращого розуміння себе: добірка книг про ментальне здоров’я

Турбота про ментальне здоров’я не обмежується зверненням до фахівців, коли переживати складний період стає важко. Важливо також щодня прислухатися до себе, розуміти власні емоції та знаходити способи підтримувати свій стан. Саме для цього програма ментальної підтримки українських жінок Regeneration, започаткована Фондом Олени Пінчук, спільно з Книгарнею Є створила спеціальну добірку літератури.

Книги про ментальне здоров’я: що почитати

У книгарнях мережі з’явилися психологічні полички Regeneration × Книгарня Є. Добірку сформувала команда книгарні та психологи-фасилітатори програми. До неї увійшли видання про самопізнання, стосунки, складні переживання, травматичний досвід, війну, життєві зміни та пошук внутрішньої опори.

Щоб читачам було легше визначитися з вибором, до кожної книги додали рекомендацію психолога. Вона пояснює, кому може підійти конкретне видання, на які теми воно пропонує звернути увагу та чому його варто прочитати.

— Ми живемо в час, коли невизначеність і стрес стали частиною повсякденності, тому особливо важливо знаходити способи підтримувати себе та краще розуміти власний стан. Іноді цей шлях починається з історії, у якій впізнаєш власні переживання, або з думки, яка допомагає по-новому подивитися на свій досвід. Ми хочемо, щоб розмова про ментальне здоров’я ставала природною частиною повсякденного життя. Саме тому разом із Книгарнею Є ми зібрали добірку книг, які можуть стати точкою входу до важливих розмов із собою, — коментує Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук.

Психологічні полички Regeneration × Книгарня Є представлені в мережі книгарень у Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі та Івано-Франківську.

Як подбати про себе у складні часи

Ще одним заходом, присвяченим темі ментального здоров’я, стала зустріч у Книгарні Є, що відбулася 10 жовтня з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я. Для учасників організували лекцію Як турбуватися про себе у складні часи: помічати, проживати, підтримувати, яку провела психологиня та викладачка програми Regeneration Анна Бородіна.

Під час зустрічі йшлося про те, як розпізнавати власний емоційний стан, краще розуміти свої почуття, не накопичувати переживання та знаходити способи підтримувати себе у повсякденному житті.

Що відомо про програму Regeneration

Regeneration – програма ментальної підтримки українських жінок, започаткована у 2022 році Фондом Олени Пінчук у партнерстві з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Її створили для жінок, які через війну живуть в умовах тривалого стресу та потребують простору для відновлення й професійної психологічної підтримки. Програма працює у форматі групових занять із психологами-фасилітаторами. Учасниці мають змогу краще зрозуміти свій стан, поділитися складними переживаннями та знайти нові способи долати життєві виклики.

За час роботи Regeneration підтримку отримали понад 3 тисячі українських жінок. Восени 2026 року програма розпочала найбільший набір учасниць за весь період своєї діяльності.

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