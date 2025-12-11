В яких книгарнях можна витратити Зимову підтримку: перелік магазинів, сайтів та видавництв

Програма Зимова підтримка, запущена урядом для підтримки людей, дозволяє витратити 1000 грн на придбання книг у сертифікованих книгарнях.
Гроші нараховуються на спеціальну картку в Дії і можуть бути використані виключно на українські видання в офлайн- та онлайн-магазинах, що приєдналися до програми. Читай у матеріалі, в яких книгарнях можна використати Зимову підтримку.
В яких книжкових магазинах можна витратити 1000 Зеленського
Понад 500 книгарень по всій країні приймають платежі з Нацкешбеку, сприяючи розвитку читання серед молоді. Ось актуальний список ключових мереж і магазинів, де можна витратити кошти:
- Книгарня Є;
- Yakaboo;
- КСД;
- Readeat;
- КнигоЛенд;
- Буква;
- Vivat;
- Наш Формат;
- Видавництво Старого Лева;
- А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА;
- Ранок;
- Книголав;
- Фоліо;
- Bookchef;
- Сенс.
Однак два видавництва відмовились від участі у цій програмі — це Віхола та Лабораторія, тому будь уважним до того, чию книжку ти плануєш купити, адже оплата може не пройти.
Програма вже стимулювала продажі українських книг, а молодь активно обирає сучасну літературу. Не зволікай — кошти діють обмежений час!
