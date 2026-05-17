Нова карта Всесвіту від DESI: виявлено 47 мільйонів галактик та квазарів

Нещодавно суспільство опинилося на порозі найбільшого перегляду знань про Всесвіт за останнє століття. Спектроскопічний прилад темної енергії (DESI), встановлений на телескопі Mayall в Аризоні, створив безпрецедентну за деталізацією карту космосу.

Як зазначає BBC, використовуючи систему з п’яти тисяч рухомих оптоволоконних датчиків, які вчені називають волоконними очима, прилад зафіксував понад 47 мільйонів галактик та квазарів.

Цей обсяг даних у шість разів перевищує всі попередні космічні спостереження, охоплюючи простір на відстані до 11 мільярдів світлових років.

Фактично, людство отримало не просто статичне зображення, а динамічну хроніку космічної еволюції, що дозволяє зазирнути в епохи, близькі до самого народження Всесвіту — подробиці читай в нашому матеріалі.

Кінець теорії Ейнштейна: чому дані спектроскопа заперечують космологічну сталу

Найбільша сенсація дослідження полягає в аналізі темної енергії — загадкової сили, що становить близько 70% нашого світу та відповідає за його розширення.

Донедавна панувала теорія Альберта Ейнштейна про космологічну сталу, згідно з якою темна енергія є незмінною величиною, що забезпечує стабільне прискорення розширення Всесвіту.

Проте дані DESI свідчать про протилежне: темна енергія може бути динамічною та змінюватися з часом. Вчені припускають, що її антигравітаційний ефект поступово слабшає.

Якщо це підтвердиться, сучасну модель космосу (лямбда-CDM) доведеться повністю переглянути, адже вона базується саме на незмінності цієї сили.

Ослаблення темної енергії радикально змінює прогнози щодо фіналу існування нашого світу. Якщо раніше вважалося, що Всесвіт розширюватиметься вічно, поступово охолоджуючись і стаючи порожнім, то тепер дослідники заговорили про альтернативний сценарій — Велике стиснення.

За цієї моделі, якщо сила розширення продовжить зменшуватися, гравітація врешті-решт візьме гору. Галактики припинять розлітатися і почнуть стрімко зближуватися, що призведе до колапсу космосу в надщільний стан, подібний до того, що передував Великому вибуху.

Проєкт DESI не зупиняється на досягнутому. Наступна фаза передбачає розширення карти ще на 20%, що дозволить охопити ділянки поблизу Чумацького Шляху та дослідити карликові галактики й зоряні потоки.

Останні є залишками менших галактик, розірваних гравітацією нашої Галактики. Окрім темної енергії, астрономи планують глибше вивчити темну матерію, яка формує каркас Всесвіту.

